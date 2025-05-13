- 13.05 22:27 Этикет шведского стола: некоторые правила вас удивят
- 13.05 22:01 Фантастически вкусный майский салат: готовится очень быстро
- 13.05 21:31 Кто бы мог представить: тайну Виктории Бекхэм случайно раскрыл Дэвид
- 13.05 21:02 Уход за пионами в мае: эта обработка улучшает цветение и защищает от болезней
- 13.05 20:35 Недавно получил награду «Рыцарский крест»: в Донецкой области погиб воин с Житомирщины
- 13.05 20:07 Ароматный кекс с творогом: порадуйте себя этой полезной выпечкой
- 13.05 19:54 Львам — «Король Пентаклей», Тельцам — «Иерофант», а Овнам — «Туз Жезлов»: Таро-прогноз и советы карт на 14 мая
- 13.05 19:44 Базовая социальная помощь: Сергей Коробкин объяснил, кто сможет с июля получать 4500 грн ежемесячно
- 13.05 19:44 Китай, Австралия, Япония, Южная Корея и Швейцария: ГУР назвал тех, кто помогает рф делать новую ракету «Бандероль»
- 13.05 19:33 Криштиану Роналду отреагировал на дебют сына в сборной Португалии U15
- 13.05 19:22 Это будет разрыв: сеть отреагировала на новость о Холостяке
- 13.05 19:03 Враг ударил КАБами по Харьковщине и бил FPV-дронами по Никопольщине
Кто бы мог представить: тайну Виктории Бекхэм случайно раскрыл Дэвид
50-летие Дэвида Бекхэма стало одним из самых гламурных празднований года. Однако через несколько дней вышел наружу секрет Виктории Бекхэм, который может изменить все. Бывший футболист поделился деталью, которая меняет восприятие его жены: Виктория, известная своей серьезностью, на самом деле постоянно смеется с ним и над ним, пишет edatv.
Эта спонтанная откровенность вызвала разнообразные реакции, особенно потому, что Виктория обычно не демонстрирует свою более расслабленную сторону на публике. Но как простой пост в Instagram может изменить медиа-нарратив одной из самых загадочных женщин?
Образ Виктории Бекхэм неразрывно связан с серьезным и утонченным выражением лица. Годами СМИ и подписчики шутили о ее очевидной неспособности улыбаться на публике. Однако недавнее откровение Дэвида Бекхэма показывает совсем другую реальность. В приватности своего дома и среди близких друзей Виктория оказалась жизнерадостным человеком с отличным чувством юмора.
Эту разоблачающую фразу написал сам Дэвид в Instagram на черно-белой фотографии, где Виктория читает какие-то слова, очевидно, во время одного из празднований. «Спасибо, что всегда смеешься со мной и надо мной», — написал он.
Подписчики пары быстро отреагировали на это откровение. Многие выражают свое удивление, открыв эту сторону Виктории.
Нет сомнений, что это заявление не только порывает с отстраненным образом дизайнера, но и раскрывает тот тип связи, которую они поддерживают наедине. Теперь все указывает на то, что они поддерживают веселые, близкие и гораздо более теплые отношения, чем кажется окружающим.
Ранее сообщалось, что сыновья Дэвида и Виктории затроллили в сети жену старшего брата Николу Пельтц, которая считает свекров токсичными.246
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами
Львам — «Король Пентаклей», Тельцам — «Иерофант», а Овнам — «Туз Жезлов»: Таро-прогноз и советы карт на 14 мая
Близнецам — «Туз Кубков», Козерогам — «Король Пентаклей», Рыбам — «Влюбленные»: Таро-прогноз и советы карт на неделю до 18 мая