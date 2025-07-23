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Мы слышим, что говорит общество: Зеленский о встрече с руководителями СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Офисом генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский, подписавший скандальный закон о НАБУ и САП, провел встречу с руководителями антикоррупционных органов. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
«Собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, был также Генеральный прокурор. Очень нужна встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг — российские оккупанты, и защита Украинского государства предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а следовательно — реальные ощущения справедливости. Уголовные производства не должны продолжаться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания», — сообщил Зеленский.
Он поблагодарил всех участников встречи.
«Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, Генеральному прокурору. Благодарю за готовность работать в команде — в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно. Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институций для обеспечения справедливости и эффективности каждой институции», — сообщил президент.
По словам главы государства, во время встречи обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы.
«Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим. Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов общий план — какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять существующие вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества», — сказал Зеленский.
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