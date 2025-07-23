Зеленский подписал скандальный закон о НАБУ и САП, несмотря на акции протеста по всей Украине (фото, видео)

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 июля подписал скандальный законопроект № 12414. Это следует из информации о законопроекте на сайте Верховной Рады.

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В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что он говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.

«Мы все это обсудили. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний — от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться. Годами бежавшие из Украины чиновники почему-то спокойно живут за границей — в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды „висят“ годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело», — заявил президент.

После принятия этого законопроекта по всей стране прокатились массовые протесты. Протестующие оставались на улицах, несмотря на комендантский час.

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Так, в Киеве у театра имени Франко в Киеве ночью продолжали находиться участники акции. Они выкрикивали лозунг: «Вето на закон», «Банду вон», сообщает Суспільне.

Также во Львове после полуночи люди продолжали акцию протеста против закона о НАБУ и САП.

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Акции протеста прошли и в Одессе. Участники акции призвали президента не подписывать этот законопроект и скандировали «Защитим демократические институты».

Представитель ОО «Делаем вам нервы» Николай Тарасенко отметил, что если законопроект подпишут — люди будут продолжать выходить на акции протеста.

«Нагло продвинули туда пункты, непосредственно регулирующие полномочия НАБУ и САП — независимых органов от Правительства, которые проводят расследование. Эти полномочия сейчас хотят передать Генпрокурору, которым удобно будет управлять. Если законопроект будет просто висеть в воздухе и ничего с ним не происходит, то тоже запомним, но если его подпишут — то мы продолжим выходить на акции против него», — сказал он.

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В Тернополе люди тоже вышли на акции протеста. Они в руках держали плакаты с надписями: «Такие законы не ко времени», «Коррупция тоже враг», «Вето на закон № 12414» и другими.

В Луцке вечером прошла акция протеста после 21:00. На Театральной площади областного центра собралось ориентировочно 50 человек. Участники пришли с плакатами против законопроекта № 12414 и призвали президента не подписывать его. Акция протеста продолжалась ориентировочно час. В завершение участники спели гимн.

Как писали «ФАКТЫ», скандальный законопроект поставили на голосование в парламенте на фоне процессуальных действий, проводимых СБУ и Офисом генпрокурора. В частности, силовики пришли с обысками к некоторым сотрудникам НАБУ, произошли задержания.

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