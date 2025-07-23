Ситуация критическая: Покровск оказался в кольце врага, в город прорываются ДРГ

Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», сообщил, что ситуация вокруг Покровска крайне напряженная и будет обостряться. Россия сосредоточила значительную часть своих войск на этом направлении, пытаясь штурмовать город с трех сторон, сообщает Эспрессо.

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«Враг бросил на Покровское направление все, что мог, собственно, половина всей группировки сил российских, вторгшихся в Украину, сейчас воюют на разных участках фронта, она сконцентрирована вокруг Покровска с трех направлений», — сказал он.

Враг стремится обойти Покровск с юго-запада, чтобы перерезать трассу Покровск-Павлоград, что может открыть им путь в Днепропетровскую область. Также они пытаются перерезать трассу Покровск-Константиновка.

По словам Лакийчука, Покровск-Мирноградская агломерация фактически оказалась в оперативном окружении с трех сторон.

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Покровск является ключевым пунктом, поскольку его потеря может вызвать эффект домино для всего левого фланга украинской обороны, включая Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Присутствие вражеских диверсионно-разведывательных групп в Покровске свидетельствует о подготовке к решающему штурму.

«ДРГ в Покровске — это свидетельство того, что с каждым днем ситуация будет обостряться значительно. Враг идет, не хотел бы говорить на последний штурм, на штурм Покровска. Здесь между нами тоже возникает дискуссия. Ну уж можно сравнивать где-то с Авдеевкой, с Бахмутом, обороной Бахмута. И как рассредоточить наши силы для того, чтобы иметь максимальный эффект при обороне города, не потерять те стратегические и оперативные преимущества, которые мы имеем, теряя постепенно Покровский узел», — добавил Павел Лакийчук.

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Как писали «ФАКТЫ», аналитики считают, что россия за несколько дней или недель начнет усиленную летнюю наступательную операцию, задействовав 160 000 военных, которые сосредотачиваются вблизи линии фронта.

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