россия может начать крупное летнее наступление через несколько дней или неделю: что об этом известно

50-дневная пауза президента США Дональда Трампа перед возможными вторичными санкциями против россии дарит кремлю окно для использования постепенных достижений последних недель, которые, по мнению аналитиков, все больше ставят под угрозу ключевые украинские опорные пункты на востоке.

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Аналитики считают, что россия за несколько дней или недель начнет усиленную летнюю наступательную операцию, задействовав 160 000 военнослужащих, которые сосредотачиваются вблизи линии фронта. Но за последние две недели рф также достигла небольших, но важных успехов, разместив свои войска в более выгодном положении, чтобы отрезать украинские войска в трех ключевых городах — Покровске, Константиновке и Купянске.

кремль, кажется, не смущен новым сроком, установленным Трампом. Аналитики заявили, что он является благоприятным для достижения целей российского президента.

Кейр Джайлз из Chatham House написал, что это также дает москве пространство на дипломатической арене.

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«Срок в 50 дней дает россии достаточно времени, чтобы разработать собственный альтернативный план и снова переиграть Вашингтон с помощью дипломатического хода, который Трамп вполне может охотно принять… Последнее продление Трампом условных сроков для путина продолжает страдания Украины на такой же произвольный период», — пишет CNN.

Джон Лафф, руководитель отдела внешней политики аналитического центра New Eurasian Strategies Centre, сказал, что летняя наступательная операция, вероятно, длится уже несколько месяцев и что «россияне, несомненно, увеличивают свои усилия как на земле, так и в воздухе». По его мнению, недавние воздушные удары по украинским городам, возможно, являются отражением медленного продвижения москвы на передовой и имеют целью «деморализовать население и подорвать его волю к борьбе».

«путин уже несколько месяцев выражает уверенность в прогрессе этой кампании, зная, что украинцам не хватает человеческих ресурсов и определенных систем вооружения, — сказал Лафф, добавив, что москва надеется растянуть украинскую оборону на слишком большую территорию. — Мы будем наблюдать продолжение этой ситуации как минимум в течение следующих 50 дней».

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Карты DeepState показывают продвижение в направлении Константиновки — ключевого центра на востоке — к которому россия быстро приблизилась за последние две недели с юго-востока и юго-запада и который сейчас непрерывно атакуют беспилотники. Купянск тоже является одним из главных городов на востоке, и контроль над ним помогает защитить Харьков.

Ранее сообщалось, что путин игнорирует Трампа, потому что ждет прорыва фронта в Украине, однако генерал Николай Маломуж считает, что войска рф не могут реализовать наступление даже тактического уровня.

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