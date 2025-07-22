Более двух лет мужественно защищал Украину: в бою за Покровск погиб боец из Черкасской области

Владимир Несенец еще недавно был обычным сельским мужчиной, тружеником. Он строил планы и постепенно воплощал их. Но в разгар войны встал на защиту страны и пал в бою на Покровском направлении, сообщает Монастырищенский городской совет. В августе ему должно было исполниться 54 года.

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«Владимир, вернувшись из армии, устроился на работу в местный колхоз трактористом. Впоследствии женился на любимой Валентине. Вместе с женой растили и воспитывали детей, вместе переживали невзгоды, пытались справиться с непоправимой, неминуемой болью. Но никогда не отворачивались друг от друга. С 2006 года мужчина работал заведующим складом в одной из частных фирм Киева. Владимир был искренним, приветливым, всегда улыбчивым, старался каждому помочь и каждого поддержать», — говорится в сообщении.

С 19 января 2023 года Владимир Несенец мужественно исполнял свой воинский долг. Служил в отделении подвоза боеприпасов взвода обеспечения самоходного артиллерийского дивизиона 32-й отдельной механизированной Стальной бригады водителем.

Свой последний бой воин принял 13 июля 2025 года. Произошло это во время выполнения очередного боевого задания в районе города Покровск Донецкой области.

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Похоронили солдата Владимира Несенца со всеми воинскими почестями под звуки троекратного воинского салюта на Лукашевском кладбище. Военные вручили родным Государственный Флаг, как символ Украины, которой верно служил воин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на войне погиб 21-летний защитник с Полтавщины, который после ранений каждый раз возвращался к побратимам.

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