126 тысяч гривен за гектар: где находится самая дорогая земля в Украине

С момента открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине наблюдался хоть и не постоянный, но рост стоимости гектара: с 2021 года он подорожал примерно на 60%. И этот рост продолжается. Так, если в мае гектар стоил в среднем 52,1 тыс. грн, то по итогам 1-го полугодия речь идет о 60,7 тыс. грн.

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Такие данные приводит сервис OpenDataBot, по данным которого с момента открытия земельного рынка в Украине в июле 2021 года были заключены 339 644 договора купли-продажи земли. В общей сложности продали более 636 тыс. га на 30,4 млрд грн. При этом средняя стоимость одного гектара выросла на 60% - до 60,7 тысячи грн за гектар по состоянию на июнь 2025 года.

Первые месяцы после открытия рынка были достаточно активными: за июль 2021 года было заключено более 2 тыс. сделок, а средняя цена гектара достигала 95,7 тыс. грн, но затем число сделок росло, а средняя цена гектара падала — в декабре 2021-го гектар стоил 33,7 тыс. грн.

С началом полномасштабной войны рынок практически остановился, только в мае 2022 года было заключено 323 соглашения. Возобновление началось летом, но объемы оставались низкими: до 4,6 тыс. сделок в месяц. Это было втрое меньше, чем в конце 2021-го.

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Впоследствии ситуация стала выравниваться, а с начала 2024-го рынок ждал заметный рост, так как покупать землю, хоть и с ограничениями, разрешили и компаниям. В результате стоимость 1 га в 2024 году составила от 43 до 52 тысяч гривен.

Самой дорогой землей в настоящий момент считаются сельхозугодья в Ивано-Франковской области: в среднем за один гектар покупатель выложит 126,6 тыс. грн. Затем идут Львовская со 118,3 тыс. грн/га, Киевская — 89,4 тыс. грн/га, Тернопольская — 86,9 тыс. грн/га. Среди прифронтовых регионов по стоимости сельхозземли лидирует Днепропетровщина — там покупатели в среднем платят 73,9 тыс. грн/га.

Самыми низкими ценами на землю в целом остаются прифронтовые регионы: Запорожская область — 38,3 тыс. грн/га, Херсонская — 39,1 тыс. грн/га, Черниговская — 41,1 тыс. грн/га, Николаевская — 41,6 тыс. грн/га и Одесская — 41,8 тыс. грн/га.

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Заметим, что покупатели сельскохозяйственных угодий в прифронтовых регионах должны быть готовы к расходам по разминированию опасных территорий, за что государство сегодня платит 62 000 гривен за 1 гектар.

Фото Pixabay

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