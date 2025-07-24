От 450 до 3100 гривен: кому из пенсионеров дадут повышенную выплату в августе и оставят ли ее на осень

В то время как одни украинцы могут получать государственную помощь вместо пенсии, другие могут рассчитывать на более чем 3000 гривен доплаты в августе. Правда случится это лишь один раз — и будет связано с 34-й годовщиной независимости Украины.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, по данным которого в 2025 году механизм проведения разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», не изменился. И пенсионерам, имеющим право на такую выплату, разовая денежная выплата будет выплачена в августе вместе с пенсией.

С 1 июля 2025 через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и сервисные центры органов Пенсионного фонда Украины начался прием заявлений с информацией о лицах, имеющих право на получение разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины и не состоящих на учете в Пенсионном фонде Украины.

В заявлении (произвольной формы) необходимо указать:

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реквизиты документов, подтверждающих личность,

номер банковского счета для получения выплаты,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии)

реквизиты удостоверения лица, дающего право на получение денежной выплаты.

Также к заявлению добавляются:

копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения (при личном обращении — оригинал);

копия удостоверения, подтверждающая соответствующий статус лица (при личном обращении — оригинал).

Конечный срок подачи заявления на осуществление разовой денежной выплаты — 1 августа 2025 года. Если нет возможности подать заявление к этому сроку, вы можете сделать это до 1 октября 2025 года.

Сумма одноразовой помощи составит в зависимости от категории получателя:

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лица с инвалидностью в результате войны (I группа) — 3100 грн;

лица с инвалидностью в результате войны (II группа) — 2900 грн;

лица с инвалидностью в результате войны (III группа) — 2700 грн;

лица с особыми заслугами перед Родиной — 3100 грн;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства — 1000 грн;

бывшие несовершеннолетние и малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания — 1000 грн;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины — 650 грн;

участники войны и бывшие узники лагерей, лица, вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков — 450 грн.

Кроме того, в августе можно будет получить «тринадцатую пенсию» — такое неофициальное название имеет пенсия, которую не успел получить пенсионер в случае смерти и которую могут получить проживавшие с ним родственники.

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