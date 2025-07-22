Госпомощь вместо пенсии: кто имеет право и как оформить

Время выхода на пенсию по возрасту зависит как от достижения человеком пенсионного возраста, так и от наличия у него необходимого страхового стажа. Если его мало, то время выхода на заслуженный отдых может отложиться на несколько лет. Впрочем, есть и такие категории пожилых людей, которые не могут рассчитывать на пенсию — им выплачивают соцпомощь.

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Как отмечают в Главном управлении ПФУ в Донецкой области, этот вид выплат направлен на обеспечение минимальных социальных гарантий для уязвимых категорий населения.

На них могут рассчитывать:

граждане Украины, постоянно проживающие на ее территории;

иностранцы и лица без гражданства, получившие статус постоянных жителей;

беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите;

граждане Польши, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Категории получателей:

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лица в возрасте от 65 лет, не имеющие права на пенсию;

люди с инвалидностью любой группы;

малообеспеченные граждане (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца);

дети умершего кормильца, если у него не было необходимого страхового стажа.

Какие документы нужны для оформления:

заявление на получение пособия;

паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении (для детей);

документы, подтверждающие опеку (при необходимости);

декларация о доходах (если нужно);

документы о родственных связях с умершим кормильцем;

справка из учебного заведения (для детей);

доверенность для представителя (при необходимости).

Заявление на назначение соцпомощи можно подать лично в сервисном центре ПФУ, в ЦНАПах или органах местного самоуправления, или же отправить по почте. Также гражданам доступны электронные сервисы для подачи заявки — портал «Дія», официальный веб-портал Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение ПФУ.

Отметим, что на начало июля в Украине насчитывалось 10,3 млн. пенсионеров, из которых продолжают работать 2,8 млн. человек. Средний размер выплат последних на 520 гривен выше, чем выплаты людям, решившим не продолжать работать.

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Фото — Pixabay

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