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Госпомощь вместо пенсии: кто имеет право и как оформить
Время выхода на пенсию по возрасту зависит как от достижения человеком пенсионного возраста, так и от наличия у него необходимого страхового стажа. Если его мало, то время выхода на заслуженный отдых может отложиться на несколько лет. Впрочем, есть и такие категории пожилых людей, которые не могут рассчитывать на пенсию — им выплачивают соцпомощь.
Как отмечают в Главном управлении ПФУ в Донецкой области, этот вид выплат направлен на обеспечение минимальных социальных гарантий для уязвимых категорий населения.
На них могут рассчитывать:
- граждане Украины, постоянно проживающие на ее территории;
- иностранцы и лица без гражданства, получившие статус постоянных жителей;
- беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите;
- граждане Польши, которые находятся в Украине на законных основаниях.
Категории получателей:
- лица в возрасте от 65 лет, не имеющие права на пенсию;
- люди с инвалидностью любой группы;
- малообеспеченные граждане (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца);
- дети умершего кормильца, если у него не было необходимого страхового стажа.
Какие документы нужны для оформления:
- заявление на получение пособия;
- паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении (для детей);
- документы, подтверждающие опеку (при необходимости);
- декларация о доходах (если нужно);
- документы о родственных связях с умершим кормильцем;
- справка из учебного заведения (для детей);
- доверенность для представителя (при необходимости).
Заявление на назначение соцпомощи можно подать лично в сервисном центре ПФУ, в ЦНАПах или органах местного самоуправления, или же отправить по почте. Также гражданам доступны электронные сервисы для подачи заявки — портал «Дія», официальный веб-портал Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение ПФУ.
Отметим, что на начало июля в Украине насчитывалось 10,3 млн. пенсионеров, из которых продолжают работать 2,8 млн. человек. Средний размер выплат последних на 520 гривен выше, чем выплаты людям, решившим не продолжать работать.
Фото — Pixabay103
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