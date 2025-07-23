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Совмещать школьную учебу с профессиональными тренировками стало возможным в Каменском: мэр Белоусов рассказал детали
Каменское, создающее современные и безопасные условия для обучения, среди первых десяти городов Украины присоединилось к пилотному мультиспортивному проекту Министерства молодежи и спорта Украины «Путь чемпионов». О деталях рассказал мэр города Андрей Белоусов.
«В рамках этой инициативы откроем в нашем городе спортивные классы, в которых дети смогут совмещать полноценное школьное образование с профессиональными тренировками», — сказал Белоусов в комментарии «ФАКТАМ».
По его словам, первые спортивные классы начнут работу на базе «Лицея № 44» при сотрудничестве с ДЮСШ № 1 и ДЮСШ № 5.
«В таких классах учащиеся будут активно заниматься спортивной акробатикой, тхэквондо ВТФ и плаванием — это выбор, который поддержали родители. Учебный процесс будет адаптирован к графикам тренировок и соревнований, что позволит учащимся добиваться успехов как в спорте, так и в учебе», — добавил городской голова.
В рамках реализации проекта подписан Меморандум о сотрудничестве между департаментом образования и управлением молодежи и спорта городского совета, говорит Белоусов.
«Кроме того, согласовали создание городского спортивного клуба. Главная цель — дать возможность взрослым спортсменам, завершившим обучение в ДЮСШ, продолжать тренироваться, соревноваться и представлять Каменское на областном, всеукраинском и международном уровнях. Клуб также будет включать в себя поддержку ветеранов спорта, спортсменов с инвалидностью и лиц высшего спортивного мастерства. Это логическое продолжение для тех, кто уже закончил ДЮСШ, но стремится расти дальше», — пояснил мэр.
Горожане положительно отреагировали на действия городских властей. Они радуются, что у молодежи будет больше возможностей, ведь современные дети чаще сидят в смартфонах, чем на спортивных площадках. В частности, жители Каменского назвали такую инициативу хорошей перспективой для спортсменов города представлять Каменское на областном, всеукраинском и международном уровнях.
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