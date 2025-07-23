Ради хайпа: в Киеве блогеры наряжались полицейскими и проводили «задержания» и «проверки документов» (фото)

В Киеве, где недавно произошел скандал в столичном метро, обнаружили блогеров, снимавших видео в форме полиции, имитируя проверки документов и задержание.

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По информации правоохранителей, во время мониторинга интернета было найдено около десяти видеороликов, на которых неизвестные, одетые в полицейскую форму, проводили псевдо-проверки документов, имитировали задержание.

Полицейские установили, что участники видеоконтента — жители столицы, не имеющие никакого отношения к службе в полиции. Эти люди выдавали себя за стражей порядка для создания развлекательного контента и хайпа в соцсетях.

Своими действиями они создавали ошибочное представление о деятельности полиции и дискредитировали работу правоохранительного органа, отметили в главке столичной полиции.

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Сообщается, что в отношении трех псевдополицейских был составлен административный материал по ст. 184−3 КУоАП — незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции. Санкция статьи предусматривает уплату штрафа в размере до 34 тысяч гривен.

Кроме того, двоих киевлян, которые помогали создавать провокационный контент, полицейские привлекли к административной ответственности по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство.

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Полиция Киева призвала граждан не распространять фейковые видео и напомнила, что незаконное использование полицейской формы или символики карается законом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале вокруг блогеров, под видом волонтеров выехавших за границу.

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