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Продолжение следует: Зеленский внесет в Раду новый законопроект о НАБУ и САП
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с руководителями антикоррупционных органов заявил в вечернем обращении 23 июля, что внес в Раду новый законопроект по НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».
«…не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и — очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институций будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трасформации государства», — говорится в обращении.
По словам президента, было много совещаний с членами правительства, с представителями правоохранительных органов.
«Важно, что они сказали друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а значит, справедливости в Украине» , — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что есть договоренность о том, что руководители институций вместе предложат план действий, «которые могут укрепить силу права в Украине».
По словам Зеленского, власти услышали то, что говорят люди на днях в социальных сетях, друг другу, на улицах.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада будет голосовать за новый законопроект по НАБУ и САП от Зеленского ориентировочно на следующей неделе.
«Рада будет собираться срочно голосовать за новый законопроект по НАБУ и САП от Зеленского. Ориентировочно: следующая неделя «, — отметил Гончаренко.
Напомним, вчера ночью Зеленский подписал скандальный закон о НАБУ и САП, несмотря на акции протеста по всей Украине.115
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