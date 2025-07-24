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Жена Бруклина Бэкхэма снялась полностью обнаженной, но «нарвалась» на хейт пользователей (фото)
Жена старшего сына Бэкхэмов Бруклина Никола Пельц не только думает, как уничтожить модный бизнес свекрови Виктории, но и использует любую возможность показать себя «во всей красе».
В частности, в одной из недавних сессий в социальной сети дочь миллиардера Нельсона Пельтца сфотографировалась полностью обнаженной.
«Лучшие воспоминания» , — подписала Никола фотографии, на которых они с мужем проводят лето на яхте (вероятно, она принадлежит ее отцу-миллиардеру). Отдыхает пара, как известно, недалеко от Сен-Тропе.
В комментариях большинство читателей поста написали восторженные отзывы о том, что им понравился снимок, однако были и несколько упреков в адрес молодой женщины — не все можно решать обнаженными фото — стоит помнить о других вещах.
Как известно, Бруклин Бэкхэм и Никола Пельтц женаты с 2022 года. Они несколько месяцев не общаются с Дэвидом и Викторией Бэкхэмами, а также с братьями Бруклина — Ромео и Крузом и сестрой Харпер.
Раньше семья часто проводила время вместе. Весной Никола и Бруклин пропустили показ Виктории, а затем проигнорировали ее день рождения и 50-летний юбилей Дэвида Бэкхэма. Вскоре издание TMZ сообщило, что невестка Бэкхэмов считает их «токсичными», а сам Бруклин якобы не хочет общаться с ними. Тем временем с родными Николы старший сын Бэкхэмов в хороших отношениях: недавно супруги отпраздновали 83-летие ее отца и отдыхали вместе с ним и ее братьями в Сен-Тропе.
Напомним, также в Сен-Тропе находится и 50-летний актер Леонардо Ди Каприо, который, похоже, собирается обручиться с 27-летней моделью Витторией Черетти. Многим поклонникам понравились снимки девушки на яхте.651
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