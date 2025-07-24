41.42 / 41.95 48.75 / 49.43
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жена Бруклина Бэкхэма снялась полностью обнаженной, но «нарвалась» на хейт пользователей (фото)

11:04 24 июля 2025
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, фото https://www.instagram.com/p/DMbi87lRmaX/?img_index=9

Жена старшего сына Бэкхэмов Бруклина Никола Пельц не только думает, как уничтожить модный бизнес свекрови Виктории, но и использует любую возможность показать себя «во всей красе».

В частности, в одной из недавних сессий в социальной сети дочь миллиардера Нельсона Пельтца сфотографировалась полностью обнаженной.

РЕКЛАМА

«Лучшие воспоминания» , — подписала Никола фотографии, на которых они с мужем проводят лето на яхте (вероятно, она принадлежит ее отцу-миллиардеру). Отдыхает пара, как известно, недалеко от Сен-Тропе.

РЕКЛАМА

В комментариях большинство читателей поста написали восторженные отзывы о том, что им понравился снимок, однако были и несколько упреков в адрес молодой женщины — не все можно решать обнаженными фото — стоит помнить о других вещах.

РЕКЛАМА

Как известно, Бруклин Бэкхэм и Никола Пельтц женаты с 2022 года. Они несколько месяцев не общаются с Дэвидом и Викторией Бэкхэмами, а также с братьями Бруклина — Ромео и Крузом и сестрой Харпер.

Раньше семья часто проводила время вместе. Весной Никола и Бруклин пропустили показ Виктории, а затем проигнорировали ее день рождения и 50-летний юбилей Дэвида Бэкхэма. Вскоре издание TMZ сообщило, что невестка Бэкхэмов считает их «токсичными», а сам Бруклин якобы не хочет общаться с ними. Тем временем с родными Николы старший сын Бэкхэмов в хороших отношениях: недавно супруги отпраздновали 83-летие ее отца и отдыхали вместе с ним и ее братьями в Сен-Тропе.

Напомним, также в Сен-Тропе находится и 50-летний актер Леонардо Ди Каприо, который, похоже, собирается обручиться с 27-летней моделью Витторией Черетти. Многим поклонникам понравились снимки девушки на яхте.

651

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Дорофеева, фото https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/p/DMGDdmeNhdM/?img_index=2

«Удали это фото»: сеть возмущена поведением Нади Дорофеевой

Бюст Чехова в Баденвайлере

Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел

Как замариновать хрустящие корнишоны

Хрустят, как в ресторане: рецепт маринованных огурцов, который удивит простотой

Следующий материал
Новости партнеров