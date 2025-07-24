41.42 / 41.95 48.75 / 49.43
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гороскоп

Молодой месяц во Льве 24 июля: кому он принесет безумную удачу и достаток

11:58 24 июля 2025
Люди, фото https://depositphotos.com/

Молодой месяц, который появится на ночном небосклоне 24 июля, идеально подходит для завершения старых дел, поиска новых возможностей и анализа собственных желаний.

Кроме того, для четырех знаков зодиака этот период станет началом нового этапа, преисполненного успеха, прорывов в финансах и отношениях, пишет Styler.

Рак
Раки достигнут намеченного в сфере финансов и самореализации. Все, что начнете в этот день, будет иметь длительное влияние и успех. Вы испытаете желание изменить свое финансовое положение. Благодаря усилиям вы сможете достичь настоящего изобилия.

Козерог
У Козерогов идеальное время для нового старта. Дела и проекты, начатые 24 июля, будут иметь длительный эффект. И принесут значительные доходы. Звезды также советуют сосредоточиться на глубокой внутренней трансформации — это откроет путь к новым возможностям.

РЕКЛАМА

Скорпион
Скорпионы, которым работа не доставляет радости, могут ее изменить. Такие изменения
принесут большие прибыли со временем. Звезды рекомендуют держать баланс меж карьерой и домом. Не нужно жертвовать одним ради другого.

Телец
У Тельцов с 24 июля начнутся серьезные изменения, которые продлятся до осени. Путь будет достаточно сложным, но награда того стоит. Вы сможете добиться поставленных целей и наработать основу для долгосрочного успеха. Главное — не останавливаться.

А что обещают знакам зодиака знатоки восточной астрологии, читайте на сайте «ФАКТОВ».

РЕКЛАМА

450

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Дорофеева, фото https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/p/DMGDdmeNhdM/?img_index=2

«Удали это фото»: сеть возмущена поведением Нади Дорофеевой

Бюст Чехова в Баденвайлере

Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел

Как замариновать хрустящие корнишоны

Хрустят, как в ресторане: рецепт маринованных огурцов, который удивит простотой

Следующий материал
Новости партнеров