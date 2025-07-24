- 24.07 23:06 «Шахтер» с тренером-турком увез ярую победу из логова «Бешикташа»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 24.07 22:29 Гастрономический тренд, который поможет вам сохранить здоровье: не стоит его недооценивать
- 24.07 22:15 «Александрия» проиграла «друзьям россии» из «Партизана»: видеообзор матча квалификации Лиги конференций
- 24.07 22:05 «Полесье» отметило тренерский дебют Ротаня в еврокубках поражением от клуба из Андорры: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 24.07 22:02 Абрикосово-цитрусовое лакомство: готовится так быстро, что вы удивитесь
- 24.07 21:31 Гвинет Пэлтроу сильно расстроилась, когда Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон
- 24.07 21:02 Можно потерять: почему не стоит опрыскивать фикусы водой
- 24.07 20:46 «Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 24.07 20:32 Его руки действительно были золотыми: солдат из Черкасской области не перенес тяжелого ранения
- 24.07 20:06 Летний пирог с абрикосами и творожной начинкой: ароматно и вкусно
- 24.07 20:00 Зеленский внес в парламент альтернативный законопроект по НАБУ
- 24.07 19:39 США «вооружают» россию через Иран: в снарядах оккупантов заметили западный элемент
Молодой месяц во Льве 24 июля: кому он принесет безумную удачу и достаток
Молодой месяц, который появится на ночном небосклоне 24 июля, идеально подходит для завершения старых дел, поиска новых возможностей и анализа собственных желаний.
Кроме того, для четырех знаков зодиака этот период станет началом нового этапа, преисполненного успеха, прорывов в финансах и отношениях, пишет Styler.
Рак
Раки достигнут намеченного в сфере финансов и самореализации. Все, что начнете в этот день, будет иметь длительное влияние и успех. Вы испытаете желание изменить свое финансовое положение. Благодаря усилиям вы сможете достичь настоящего изобилия.
Козерог
У Козерогов идеальное время для нового старта. Дела и проекты, начатые 24 июля, будут иметь длительный эффект. И принесут значительные доходы. Звезды также советуют сосредоточиться на глубокой внутренней трансформации — это откроет путь к новым возможностям.
Скорпион
Скорпионы, которым работа не доставляет радости, могут ее изменить. Такие изменения
принесут большие прибыли со временем. Звезды рекомендуют держать баланс меж карьерой и домом. Не нужно жертвовать одним ради другого.
Телец
У Тельцов с 24 июля начнутся серьезные изменения, которые продлятся до осени. Путь будет достаточно сложным, но награда того стоит. Вы сможете добиться поставленных целей и наработать основу для долгосрочного успеха. Главное — не останавливаться.
А что обещают знакам зодиака знатоки восточной астрологии, читайте на сайте «ФАКТОВ».450
Читайте нас в Facebook
Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел