Стрельцам выпадет шанс начать жизнь с чистого листа, а Козерогам сегодня полезно помечтать: гороскоп на 24 июля

Астрологи утверждают, что три знака зодиака ощутят на себе силу молодого месяца 24 июля. Но день обещает быть насыщенным переменами и неожиданными поворотами не только для них.

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Он идеально подходит для завершения старых дел, поиска новых возможностей и анализа собственных желаний, говорится в гороскопе, составленном для ТСН.

Овен

У Овнов масса дел и желание сдвинуть горы. Но астрологи рекомендуют тратить силы экономно, чтобы их хватило на все запланированное.

Телец

Тельцам стоит быть более толерантными с окружающими. Авторитарный стиль общения никому не нравится, даже если вы начальник на работе. Для отношений с родными и любимыми людьми стоит вести себя мягче.

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Близнецы

Близнецам лучше отказаться от активных действий — особой пользы они не принесут. Звезды рекомендуют никуда не торопиться и не хвататься за все дела сразу.

Рак

Ракам стоит позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Негативные эмоции, без которых никак нельзя будет обойтись, лучше выплеснуть, но не на окружающих.

Лев

Львам важно хорошо отдохнуть, несмотря на рабочий день. Так можно сбросить накопившееся напряжение и набраться сил и энергии, которые понадобятся вам для успешной работы.

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Дева

Девам не стоит себя критиковать. Это не принесет добра, кроме заниженной самооценки и неуверенности в себя.

Весы

Весам лучше прислушиваться к чужому мнению. Возможно, ваша точка зрения неправильная и упрямство заведет вас в дебри, из которых будет трудно выдраться.

Скорпион

Скорпионам важно составить подробный и поэтапный план действий, чтобы добиться желаемого. Не старайтесь браться за все и сразу, чтобы не потратить время и силы понапрасну

Стрелец

У Стрельцов прекрасная возможность начать жизнь с чистого листа. Не тратить драгоценную энергию на второстепенные задачи, важно сосредоточиться на главных.

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Козерог

Козерогам нужно немного отодвинуть в сторону свой практицизм и немного помечтать. В план на будущее важно заложить пункты, которые кажутся нереальными, но они обязательно сбудутся.

Водолей

Для Водолеев решение важной проблемы может прийти само по себе. Вы будете удивлены тому, как, оказывается, легко и просто можно все урегулировать.

Рыбы

Рыбам важно побыть на природе, чтобы пополнить свои душевные силы. Время, проведенное в лесу или на берегу водоема, поможет по-иному посмотреть на все волнующие вас проблемы. У вас все получится — только нужно действовать и не откладывать важное в долгий ящик.

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