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Политика

Украина готова к прекращению огня и встрече Зеленского с путиным: Умеров после переговоров с россиянами в Стамбуле

11:39 24 июля 2025
На брифинге Рустем Умеров озвучил три главных требования Украины, фото из открытых источников

В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями. На предварительных переговорах в Турции украинскую делегацию возглавлял тогдашний министр обороны Рустем Умеров.

Сейчас он тоже председательствовал на переговорах, но уже в статусе секретаря СНБО. После встречи в Стамбуле 23 июля Рустем Умеров на брифинге озвучил три основных требования Украины: полное прекращение огня, организация встречи лидеров и продолжение гуманитарного трека.

«Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие — отсутствие политического решения в Кремле,» — сообщил Умеров на своей странице в Facebook.

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Украинская сторона предложила провести встречу президентов Украины и россии до конца августа с участием Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана. Эта встреча названа потенциальным инструментом для разблокирования политических и вопросов безопасности.

Также была достигнута договоренность о гуманитарном обмене более 1200 пленных, включая гражданских и детей, незаконно вывезенных в рф.

«Мир возможен. Но для этого москва должен изменить подход: от ультиматумов — к ответственности, от войны — к решениям», — подытожил Умеров.

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Ранее мы сообщали о том, что через несколько часов после переговоров в Стамбуле произошел очередной обмен пленными — из российской неволи Украина вернула группу защитников, имеющих ранения и тяжелые болезни.

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