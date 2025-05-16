Умеров «за старшего»: Зеленский утвердил состав украинских переговорщиков в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский, накануне прибывший в Турцию, выражая готовность к встрече с российским президентом владимиром путиным, заявил, что россия проявляет личное неуважение, направляя на переговоры делегацию несоответствующего уровня. Несмотря на это, Украина отправляет делегацию в Стамбул, таким образом «выражая уважение президентам США Дональду Трампу и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану».

ВІДЕО ДНЯ

Состав делегации Украины был утвержден президентским указом. Возглавил ее министр обороны Рустем Умеров.

Также участие в переговорах с россиянами будут принимать первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начгенштаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, замначштаба командования Воздушными силами Евгений Шинкарев, его коллега из ВМС Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловецкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов, офицер протокола Георгий Кузьмичев и советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.

Читайте также: «Трудно предположить, что произойдет после этого»: посол США о переговорах Украины и россии в Турции

РЕКЛАМА

Напомним, что российскую делегацию возглавляет помощник путина Владимир Мединский. Именно он был главным переговорщиком весной 2022 года, когда в начале широкомасштабного вторжения россии в Украину происходили переговоры в Турции. Тогда от Украины требовали фактической капитуляции. Собственно, и в этот раз, отправляя делегацию в Стамбул, россияне вновь повторяли манатру об «устранении первопричин конфликта» и продолжении переговоров с учетом обсуждавшихся три года назад моментов.

Также в российскую делегацию были включены замминистра иностранных дел рф Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба вс рф Валерий Костюкова и замминистра обороны Александр Фомин.

Агентство «Анадолу» сообщает, что 16 апреля в 10:45 состоится трехсторонняя встреча представителей Турции, США и Украины. А в 12:30 — встреча турецкой и украинской делегаций с россиянами.

РЕКЛАМА

Напомним, что бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что хозяин кремля не готов к прекращению огня и что нынешняя администрация США вряд ли будет выделять новые пакеты военной помощи Украине.

Между тем, по оценке экспертов Института изучения войны, россияне наращивают свою группировку в Украине, несмотря на большие потери личного состава в «мясных штурмах».

Фото Офиса президента

РЕКЛАМА

151

Читайте нас в Facebook