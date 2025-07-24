Нашествие саранчи на Украину: как спасти будущий урожай

Облака саранчи, атакующие юг Украины, вредят сельскохозяйственным посевам. Эти ненасытные насекомые способны в считанные дни превратить зеленый сад в пустыню.

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Как известно, саранча — один из древнейших мигрирующих вредителей на планете. Она хорошо летает. За день насекомые могут преодолеть несколько сот метров. Стаи насекомых сильно зависят от ветра, который может переносить их на сотни километров.

Рои саранчи на своем пути поглощают все зеленое: листья, стебли, цветы и незрелые плоды. Во время массовой миграции саранча способна уничтожить все посевы сельскохозяйственных культур на больших площадях. В зоне риска — пшеница, ячмень, просо, кукуруза, подсолнечник, соя, рис, бобовые травы, табак, бахчевые, морковь, свекла, картофель, плодовые деревья и декоративные растения, пишет «Агромаркет».

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Когда саранча на огороде уже поселилась, первым шагом должна стать механическая борьба. Нужно вручную собирать насекомых с растений и уничтожать их. Этот метод подходит тогда, когда популяция саранчи еще не слишком большая.

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После сбора насекомых следует провести обработку почвы специализированными средствами, которые помогут уничтожить личинки саранчи. Это предотвратит их дальнейшее размножение и развитие на участке.

Можно также использовать физические барьеры — сетки над грядками или использование специальных защитных укрытий. Это эффективно на ранних этапах роста растений, когда они наиболее уязвимы к нападению насекомых.

Поможет и создание специальных зон-ловушек с приманками на основе ферментов. Такие ловушки привлекают насекомых, которые затем попадают в капканы, где их легко уничтожить.

Использование биопрепаратов на основе бактерий или поражающих саранчу грибков также может стать эффективным методом защиты. Такие средства безопасны для растений и окружающей среды, но смертельно опасны для насекомых. Они вызывают гибель саранчи, что позволяет контролировать численность вредителей без использования токсичных химических веществ.

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Самыми популярными среди огородников остаются народные методы борьбы с вредителями. Например, приготовление острых перечных спреев, настоек на основе чеснока или лука. Использование таких настоек помогает не только отпугнуть саранчу, но и предотвратить повторные атаки.

Регулярное опрыскивание растений этими средствами создает защитный барьер, который мешает саранче поедать листья и стебли. К тому же такие спреи абсолютно безопасны для человека и полезных насекомых.

Еще популярный метод — посыпание земли вокруг растений древесной золой или известью. Эти вещества не только отпугивают саранчу, но и обогащают почву полезными элементами, что способствует лучшему росту и развитию растений.

Когда саранча уже оккупировала участок, нужно использовать химикаты. К примеру, «Актеллик» является одним из эффективных средств для борьбы с саранчой.

Использование химических пестицидов оправдано только в тех случаях, когда другие методы не дают требуемого результата. При этом обработку следует проводить ранним утром или поздно вечером, когда активность полезных насекомых минимальна. Это поможет сохранить баланс в экосистеме сада и предотвратить гибель полезных насекомых.

Но не стоит забывать о профилактике. Своевременный уход за растениями, грамотное применение удобрений и средств защиты помогут избежать больших проблем в будущем. Своевременное мульчирование и обработка почвы поможет создать неблагоприятные условия для размножения вредителей.

Регулярный севооборот также помогает предотвратить накопление вредителей в почве. Борьба с саранчой на огороде требует комплексного подхода — комбинацию народных средств, биологических методов и при необходимости химикатов. Так можно оградить свой урожай от разрушительных последствий нашествия саранчи.

Напомним, биологи считают основными причинами нашествия саранчи — теплый климат и достаточно долгий нагрев земли. А также обмеление Каховского водохранилища в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Фото: https://agro-market.net/ru

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