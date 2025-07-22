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Облака саранчи атакуют Юг Украины: под угрозой урожай, экосистема и безопасность жителей
После подрыва российскими оккупантами Каховской дамбы специалисты предупреждали о тяжелых экономических и экологических последствиях для соседних регионов. В этом году в Запорожской и Днепропетровской областях зафиксировано масштабное нашествие саранчи — явление, которое местные называют «фильмом ужасов в реальной жизни». Насекомые наводнили дворы, поля, сады, а иногда даже залетают в квартиры на верхних этажах.
Саранча начала распространяться из Кушугумской громады, в частности поселков Малокатериновка и Кушугум, и уже добралась до Запорожья. Атаку на город снял и выложил в сети бывший нардеп Олег Тягнибок, ныне находящийся в городе.
А на Днепропетровщине облака насекомых двигаются с территории пересохшего Каховского водохранилища, охватывая районы Криворожья и поймы рек.
По словам кандидата биологических наук Виктора Бригадиренко, подрыв Каховской ГЭС и как следствие уменьшение природных врагов насекомых, а также отсутствие обработки почв из-за войны создали идеальные условия для размножения саранчи. Сейчас наблюдаем взрывной рост популяции.
Как сообщает inform.zp.ua, саранча уничтожает злаковые культуры, овощи, ягоды, цветы, молодые деревья. Потери урожая могут достигать 100%. Особенно страдают посевы подсолнечника, томатов, кабачков, тыквы и декоративные насаждения. Поэтому жителей призывают обрабатывать участки инсектицидами, в частности, препаратами «ЭНЖИО», «Актоцид», «Амплиго» и другими разрешенными в Украине.
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