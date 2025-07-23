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В первом за 30 лет нашествии саранчи на Украину виноваты россияне: биолог назвал причину (фото, видео)
Нашествие саранчи, ранее наблюдавшееся в Запорожской и Днепропетровской областях, охватило Херсонщину и юго-запад Одесской области. Сарану видели уже и в Винницкой области.
В Госпродпотребслужбе Днепропетровщины отметили, что в настоящее время в области наблюдается заселение взрослых окрыленных насекомых только в балках, лугах, непаханых землях и лесополосах.
Но жаркая и сухая погода июля способствует образованию очагов высокой численности насекомых в смежных посевах подсолнечника, кукурузы, овощных и других сельскохозяйственных культур.
По словам профессора кафедры экологии и технологий защиты окружающей среды НТУ «Днепровская политехника» Артема Павличенко, сейчас в Украине фиксируют одно из самых опасных насекомых — египетскую саранчу. Она достигает размеров от 3 до 10 сантиметров.
Эта саранча наносит ущерб сельскохозяйственным посевам. Стаи насекомых сильно зависят от ветра. Они хорошо летают. В день они могут преодолеть 500 и более метров. А ветер может переносить их на сотни километров.
То есть саранча может быть не только на Днепропетровщине, а в Полтавской, и в Кировоградской областях.
Доктор биологических наук Роман Новицкий отметил, что саранча появилась, поскольку совпало несколько моментов: теплый климат и достаточно долгий нагрев земли, передает Nikopolnews.
Толчком к появлению многих миллионов саранчи стало обмеление Каховского водохранилища в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
«Это дало условия многим взрослым особям хорошо отложить яйца и все потомство абсолютно выжило. Его не съели хищники, не склевали птицы и потому образовались огромные популяции», — сказал биолог.
По словам Новицкого, с саранчой начинает бороться сама природа. К примеру, сотни воробьев бросились клевать питательную пищу.
Он также обращает внимание на то, что нельзя истреблять саранчу только распыляя репелленты, инсектициды. Тогда погибнут и кузнечики, и сверчки, и мыши и другие полезные насекомые, которые есть на полях.
«Надеемся, что такое проявление природы закончится довольно быстро. Хочется призвать наших людей не бороться ударными темпами с саранчой, потому что они могут нанести вред окружающей среде. Подождем, природа все отрегулирует» , — уверен Новицкий.
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