Производители продуктов в Украине подняли цены на 20%: что подорожало больше всего

По прогнозам экономистов, нынешней осенью темпы роста цен на продукты питания могут снизиться. Вместе с тем продовольственная инфляция в Украине значительно превышает общий уровень инфляции, достигая 23% и более, что значительно влияет на бюджеты домохозяйств.

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Это означает, что цены на продукты питания растут быстрее, чем общий уровень цен в экономике. Более всего растут цены на яйца, фрукты, подсолнечное масло, сливочное масло и овощи, а также на хлеб и мясо.

По данным Госстата, в июне 2025 года оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с июнем прошлого года выросли на 13,1%.

Больше всего выросли цены на мясо и мясные продукты — на 24,1%, в т. ч. внутри Украины — на 24,4%.

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В производстве молочных продуктов цены выросли на 18,3%, в том числе внутри Украины — на 18,9%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 17,5%, в том числе внутри Украины — на 17,5%.

Производители напитков подняли цены на 9,8% (внутри Украины — на 10,1%) Цены производителей сахара упали за год на 8,1%, в т. ч. внутри Украины на 8,0%.

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Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

По данным Госстата, в июне 2025 года по сравнению с июнем прошлого года средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине выросли на 23,2%.

Так, яйца подорожали на 62,7% до 53,6 грн за десяток, подсолнечное масло — на 37,2% до 80,6 грн за литр, мука — на 36,1% до 21,7 грн за килограмм, куриное филе — на 35,8% за килограмм,

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Отметим, что мировые цены на продовольствие в июне 2025 года выросли на 7,0%. Первое место по удорожанию занимает сливочное масло.

Напомним, в августе-сентябре эксперты ожидают снижения цен на борщевой набор. Осенью также возможно временное удешевление яблок из-за поступления нового урожая. А в целом цены на продукты питания будут расти.

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