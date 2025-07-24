Условия благоприятные, но расходы остаются высокими: что будет с ценами на продукты питания до конца года

Несмотря на сезонное снижение цен на овощи, цены на фрукты в Украине остаются высокими. Цены на мясные и молочные продукты остаются преимущественно стабильными, но подорожание отдельных позиций возможно ближе к осени.

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По оценкам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, до конца лета удорожание мяса не ожидается, передает РБК-Украина.

Но уже в середине осени возможен рост цен в связи с подготовкой к зимнему периоду.

Такая же ситуация и со стоимостью яиц. Цена на яйца начнет меняться уже в сентябре из-за уменьшения предложения домохозяйств.

По информации Ассоциации «Свиноводы Украины», по сравнению с прошлым годом цены на мясо существенно выросли, в частности, на свинину. Так, в июне 2025 года цена охлажденной свинины достигла 253,2 грн/кг — это почти на 30% больше, чем год назад.

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Причина — подорожание связано с сокращением внутреннего производства из-за военных действий, эпизоотических заболеваний и спада приусадебного свиноводства.

Другие виды мяса — в частности курятина — также прибавили в цене. В первом полугодии куриное филе выросло в цене почти на 30% по сравнению с прошлым годом и уже конкурирует по стоимости со свиными лопаткой, бедром, грудинкой, гуляшем.

Традиционно, летом цены на сырое молоко снижаются, но стоимость молочных продуктов на прилавках остается стабильной, отмечает Гопка.

По его словам, стоимость «молочки» также поддерживается за счет спроса на биржевые молочные товары на мировом рынке. За последние пять лет экспорт украинских молочных продуктов вырос и стал важным торговым направлением.

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Прогнозируется, что повысится цена на хлеб и изделия из муки. Ведь уже сейчас аграрии фиксируют частичные потери урожая в отдельных регионах из-за весенних заморозков и летней жары. Это является одним из основных факторов, повлияющих на цены хлеба, муки и масла растительного.

По словам Гопки, стоимость растительного масла и муки зависит не только от объемов нового урожая, но и от затрат на энергоносители, зарплаты и логистику.

Цены на плодоовощную продукцию летом постепенно снижаются благодаря поступлению нового урожая и его объемам. Уже в августе-сентябре эксперты ожидают снижения цен на борщевой набор.

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Картофель в этом году растет хорошо, и из-за отсутствия хранилищ его большие объемы будут быстро поступать на рынок. Та же ситуация наблюдается с капустой.

В этом году аграрии увеличили площади арбузов. Их выращивают не только на юге, но и в северных регионах страны, в частности, в Сумской, Волынской и Черниговской областях. Арбузы не нуждаются в хранении, а потому их избыточное предложение уже привело к удешевлению в середине лета. По состоянию на 23 июля цены на арбузы стартовали с 18 грн/кг.

Но украинские яблоки пока остаются дорогими. Причина — слабый отечественный урожай в прошлом году и дефицит хранилищ. Сейчас в Украину активно импортируют яблоки, что также влияет на их цену.

По оценкам экспертов, осенью возможно временное удешевление яблок из-за поступления нового урожая. Но цены, скорее всего, не вернутся к уровню предыдущих лет.

Ранее мы сравнивали цены на продукты в Украине и Италии. Подробнее об этом в нашем материале.

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