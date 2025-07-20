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Осенью станет легче: эксперт порадовал прогнозом по ценам на ряд продуктов
Украинский рынок овощей демонстрирует сезонное снижение цен на большинство основных позиций, однако в целом цены остаются достаточно высокими.
В то же время, уже этой осенью темпы роста цен могут существенно снизиться. Такой прогноз озвучил специалист Центра экономической стратегии Андрей Акименко, пишет «Фокус».
По его мнению, рост цен на продукты питания — один из ключевых элементов общего роста цен.
«Украинцы в среднем тратят на еду примерно 35−45% своего заработка. Это так называемый коэффициент Энгеля, по которому мы существенно отстаем от развитых стран (чем коэффициент меньше, тем лучше), и подорожание сырых продовольственных товаров ощущается рядовым человеком больше всего. По данным исследовательского агентства Info — Sapiens, каждый четвертый украинец в июне экономил на еде», — говорит эксперт.
Во-первых, на цены повлияли весенние заморозки, негативно отразившиеся на урожайности фруктов.
Во-вторых, начало сезона отпусков и каникул повлекло за собой повышенную нагрузку на транспорт, в частности на железную дорогу.
Несмотря на сложную ситуацию, эксперты ожидают стабилизации ближе к осени. Если инфляционные риски снизятся, украинцы смогут ощутить облегчение хотя бы в продуктовом сегменте.
Отметим, что самые высокие цены на продукты в Украине в Киеве. А аренда жилья в столице выше средней зарплаты по стране.94
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