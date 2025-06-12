Популярный певец и военный Виталий Козловский, недавно поразивший признанием, перепел один из своих давних хитов. Возрождение старого репертуара артиста стало возможным после того, как он уплатил долг по судебному делу с бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Первой «возрожденной» песней стала «Пінаколада», а теперь — «Небо плаче грозами». Композиция была написана в 2006 году. Авторы слов — Андрей Бакун, Валерия Серова, а музыки — Андрей Бакун и Владимир Бебешко.

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«Для меня сегодня — особенная премьера, — написал на своей странице в социальной сети Виталий. — «Небо плаче грозами» — песня, как дневник моей юности, одна из историй, с которой начался мой музыкальный путь в далеком 2006 году.

Сегодня, когда прошло почти 20 лет, это уже не просто песня о любви — это память о беззаботной жизни, о мире, о тех мгновениях, когда мир казался легким, добрым и когда столько всего было впереди…

Сегодня «Небо плаче грозами» звучит так же, но несет в себе совсем другие смыслы. Она не изменилась — изменился я. Я пою ее с новым чувством, потому что теперь точно знаю: даже после сильнейшей бури с грозами обязательно выглядывает солнце. И я искренне верю, что оно придет уже совсем скоро — для каждого из нас".

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Поклонники артиста поблагодарили за новую работу и добавили, что ждут перепева других его хитов.

«Ой, мне так понравилось, как по-другому звучит голос, такие бархатные, дорогие, теплые ноты, — добавили в комментариях. — Это две совершенно разные песни: та с 2006-го и эта)) Каждая по-своему особая, действительно с разными смыслами, это слышно».

«Клаааассс!!! — поделились впечатлениями. — И еще очень ждем „Шекспира“ на украинском».

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«Обожаю эту песню, слушала ее в школьные годы, а теперь слушаем вместе с дочерью», — поделились воспоминаниями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть в шоке от старого хита популярного артиста.

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