Все файлы были утрачены: хит популярного певца вышел только через год (видео)

Популярный певец Виталий Козловский, закрывший судебное дело со своим продюсером, поразил новой работой. Песню «Мала змогла» артист записал еще в 2024 году, но откладывал ее выход. По словам Виталия, это было из-за внутренних сомнений и непростых жизненных обстоятельств: служба в армии, переезды.

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«Записанная тогда — и услышанная сейчас — она несет уже другие смыслы, — прокомментировал певец, презентуя песню. — Один год изменил все. И именно фраза „мы можем все“ приобрела новое значение и глубину».

Известно, что композиция вышла как демоверсия, потому что из-за блэкаутов техника звукорежиссера вышла из строя — и все файлы, кроме одного, были утрачены.

«Осталась только живая версия, записанная на одном дыхании, — добавил артист. — Сырой звук без ретуши — только голос, эмоция. Она стала точкой опоры для меня в сложный момент. Я решил оставить ее в начальном виде. Без приукрашивания. Без перезаписи. Такой, какой она родилась».

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В клипе на песню «Мала змогла» снялся популярный актер Артемий Егоров.

«Благодарен, брат, за приглашение, ты невероятный человек!» — написал на своей странице в социальной сети Артемий.

Поклонники Козловского оценили его новую работу в комментариях.

«Вот так песенка, спасибо за поддержку женщин, это правда, мы можем все», — написали в сети.

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«Крутой трек! - поделились впечатлениями. — В самое сердечко. Будет на повторе! Я тоже когда-то смогла!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Виталий Козловский поразил новым звучанием старого хита.

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