«Люблю»: Андрей Бедняков поразил признанием

Популярный ведущий и блогер Андрей Бедняков, который недавно растрогал сеть, показал, как он отдыхает. Вместе с двумя детьми — дочерью Ксенией и сыном Остапом — он провел время в Одессе. Напомним, в начале года стало известно, что Бедняков и актриса Настя Коротких разошлись после 16 лет супружеской жизни.

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На своей странице в социальной сети Андрей выложил фотографии с детьми во время купания и прогулок по городу.

— Одесса! - обратился Андрей. — Ты была вовремя. Благодарю тебя. Увидимся. Обожаю. Всегда твой… гость)

Андрей Бедняков с детьми на отдыхе

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Известно, что в начале лета Настя вместе с детьми вернулась в Украину из Америки, где находилась с начала полномасштабного вторжения. Сейчас она путешествует по Италии. Подписчики поделились своими впечатлениями от фотографий и добавили, что дочь очень похожа на папу.

Андрей Бедняков на прогулке в Одессе

«Боже, как же дочь похожа на Вас, — отметили в комментариях. — А сын — на Маму».

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«Карапуз такой милашка, а дочь уже такая взрослая красавица», — добавили в сети.

«На этих фотографиях я увидел счастливого БАТЮ со счастливыми детками», — поделились впечатлениями.

«Думаю, что лучше был бы Мариуполь… но Одесса — это любовь», — намекнули на то, что Андрей из Мариуполя.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что известный актер поразил признанием.

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