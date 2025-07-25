- 10:21 Встреча Зеленского и путина: что сообщили в Турции о саммите Украины и россии и почему кремль его затягивает
- 09:54 Легендарная Винус Уильямс собралась замуж за красавца-актера, который моложе ее на восемь лет
- 09:29 Россияне атаковали Днепр дронами и ракетами: в многоэтажке есть погибшие
- 08:53 Почти три часа под КАБами, баллистикой и «Шахедами»: Харьков подвергся массированной атаке рф
- 08:18 Скорпионам сегодня противопоказаны занятия спортом, а Близнецам нужно обратить внимание на свой сон: гороскоп на 26 июля
- 25.07 22:26 Как есть мороженое в ресторане: одно из правил многие нарушают
- 25.07 21:59 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: бюджетно и просто
- 25.07 21:29 Роскошная вечеринка и новая песня: Джей Ло впервые после развода отпраздновала день рождения
- 25.07 21:00 Обратите особое внимание на чистоту: как подготовить банки для консервирования
- 25.07 20:34 Не успел стать отцом: на Сумщине погиб эколог из Винницкой области
- 25.07 20:08 Освежает и помогает сбросить вес: готовим быстрый экзотический коктейль
- 25.07 19:41 У оккупантов новый бронеавтомобиль: при чем тут Китай
«Люблю»: Андрей Бедняков поразил признанием
Популярный ведущий и блогер Андрей Бедняков, который недавно растрогал сеть, показал, как он отдыхает. Вместе с двумя детьми — дочерью Ксенией и сыном Остапом — он провел время в Одессе. Напомним, в начале года стало известно, что Бедняков и актриса Настя Коротких разошлись после 16 лет супружеской жизни.
На своей странице в социальной сети Андрей выложил фотографии с детьми во время купания и прогулок по городу.
— Одесса! - обратился Андрей. — Ты была вовремя. Благодарю тебя. Увидимся. Обожаю. Всегда твой… гость)
Известно, что в начале лета Настя вместе с детьми вернулась в Украину из Америки, где находилась с начала полномасштабного вторжения. Сейчас она путешествует по Италии. Подписчики поделились своими впечатлениями от фотографий и добавили, что дочь очень похожа на папу.
«Боже, как же дочь похожа на Вас, — отметили в комментариях. — А сын — на Маму».
«Карапуз такой милашка, а дочь уже такая взрослая красавица», — добавили в сети.
«На этих фотографиях я увидел счастливого БАТЮ со счастливыми детками», — поделились впечатлениями.
«Думаю, что лучше был бы Мариуполь… но Одесса — это любовь», — намекнули на то, что Андрей из Мариуполя.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что известный актер поразил признанием.307
Читайте нас в Facebook
«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко