Налог на сдачу жилья в аренду могут снизить почти в 5 раз: сколько платим сейчас и будем платить в случае изменений

С начала года аренда жилья в Украине подорожала, по официальным данным, на 4,5%, что делает сдачу недвижимости в аренду выгодным бизнесом. Однако 90% этого бизнеса пребывают «в тени» из-за высоких налогов, которые предусмотрены Налоговым кодексом для владельцев недвижимости, вынужденных платить налог на доходы физлиц и военный сбор.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Украины Нина Южанина. По ее словам за первое полугодие Государственная налоговая служба получила от владельцев недвижимости (кроме земли) 5,6 млрд грн, что на 900 млн грн больше, чем за первые 6 месяцев 2024-го.

В то же время политик обращает внимание на диспропорцию, сложившуюся с налогообложением сдачи в аренду недвижимости. Так, более 56 тысяч ФЛП (по данным ГНС) сдают имущество в аренду и уплачивают 5% единого налога из таких доходов, тогда как граждане, сдающие в аренду свою квартиру, — те самые, которые в основном и платят налог на недвижимость, платят почти в 5 раз больше. Речь идет о 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, итого 23%, что, по словам политика, и ведет к пребыванию 90% рынка по сдаче в аренду квартир «в тени».

«В течение 5 лет я постоянно подаю поправки в Налоговый кодекс для уменьшения ставки НДФЛ из доходов от аренды жилья до 5%, но налоговый комитет и Минфин всегда были против. Так, может, обновленное правительство наконец-то просчитает все недостатки такого противоречивого налогообложения доходов граждан от сдачи в аренду жилой недвижимости и инициирует изменения в налоговое законодательство», — говорит о возможности вывода «из тени» данного рынка Нина Южанина.

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Тем временем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинскому бизнесу обещают годовой мораторий на проверки и закрытие уголовных дел против него.

Фото Pixabay

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