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Дышать станет легче? Правительство обещает год без проверок и закрытия дел против бизнеса
В ближайшее время украинскому бизнесу обещают некоторое послабление. Так, вслед за временным отказом от обложения налогами онлайн-торговли, могут ввести мораторий на проверки. Кроме того, бизнесменам обещают провести аудит уголовных производств против них, и закрыть те, которые были открыты без всяких на то оснований.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, в ее экономических приоритетах два действия — введение моратория на проверки бизнеса и аудит уголовных дел, открытых против предпринимателей.
Так, глава КМУ отметила, что правительство вместе с силовыми структурами при координации с СНБО готовит решение о введении годового моратория на проверки.
«Этот вопрос уже обсужден с Президентом Владимиром Зеленским — его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, выгодных белому бизнесу», — подчеркнула Юлия Свириденко.
Вторым шагом станет аудит уголовных дел против бизнеса, который, по словам премьер-министра, уже начат. В приоритете — закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только Генпрокурор или руководители областного и районного уровня.
Также параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни, а контроль за законностью следственных действий будет усилен, сами же проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту.
«Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов рф», — резюмировала глава Кабмина.
В то же время Юлия Свириденко не сказала ничего о возможной отмене роста штрафов за нарушение законов о регистраторах расчетных операций. Так, до 1 августа их размер снижен до 25% и 50%, затем же будет повышен до 100 и 150% от стоимости товара/услуг в зависимости от количества нарушений.62
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