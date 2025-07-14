Аренда квартир подорожала на 4,5% с начала года: где самые высокие цены в Украине

В Украине постепенно растет цена сдаваемой в аренду недвижимости. Об этом говорят данные Госстата и Отчет о финансовой устойчивости Нацбанка.

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По данным отчета Нацбанка, достаточно быстро повысились цены на аренду, особенно в Киеве.

«Потребность в комфортном жилье не всегда подкрепляется способностью и готовностью его приобрести, однако подпитывает спрос на аренду и, соответственно, арендные ставки. Поэтому ценовые условия покупки жилья остаются благоприятными: отношение цен покупки к аренде в Киеве опустилось несколько ниже долгосрочного среднего и значительно ниже показателя в начале полномасштабного вторжения», — говорится в отчете.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в июне 2025 года составила 7504 гривен. С начала года цены выросли на 4,5%. При этом общая инфляция достигла 6,5%.

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По данным Госстата, первое место по стоимости аренды занимает Закарпатье — 11 956 гривен. С начала года цены выросли на 1,6%.

Львовская область остается на втором месте. Стоимость аренды выросла на 4,7% до 10942 гривен.

Далее следует Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,9% до 10 280 гривен.

В Киеве однокомнатную квартиру можно арендовать за 9777 гривен.

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Самые низкие цены в регионах, близких к фронту — в Харьковской (3 942 грн), Запорожской (3 684 грн) и Херсонской (3 243 грн) областях.

Как сообщает НБУ, рынок торговой недвижимости оживлен, а в офисы до сих пор сложно найти арендаторов. Все показатели активности в сегменте торговой недвижимости улучшаются.

Рынок офисной недвижимости пассивен. Вакантность остается высокой, хотя и несколько снизилась за год, прежде всего в офисных центрах высшего класса.

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Напомним, адвокат рассказывала, на что нужно обращать особое внимание перед тем, как заключить договор об аренде.

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