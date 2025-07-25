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Причинили королеве страшную боль: как принц Гарри и Меган Маркл огорчили Елизавету II
Последние годы своей жизни королева Елизавета II была огорчена тем, что принц Гарри и Меган Маркл перестали выполнять свои обязанности как члены королевской семьи. Это невозможно было простить, утверждает эксперт Хиллари Фордвич, которая говорила, что королева грустила еще перед свадьбой пары в 2018 году, пишет Foxnews.
«Нельзя простить, что Гарри был причиной большого горя королевы Елизаветы II, — утверждала Фордвич. — Все, кто ее окружал, знали о ее горе и глубокой обеспокоенности. Это основная причина разрыва Гарри и Меган с остальной частью королевской семьи. Боль, которую они причинили в последние годы жизни королеве, неисправима… Ни семья, ни нация никогда этого не забудут».
Заявления Фордвич появились вскоре после того, как Кэти Николл, королевская журналистка и автор Vanity Fair, недавно написала о своих разговорах с леди Элизабет Энсон, двоюродной сестрой и близким доверенным лицом покойной королевы. Энсон умерла в 2020 году в возрасте 79 лет.
«Леди Элизабет сказала мне, что королева чувствовала, что ее некогда близкие отношения с внуком больше никогда не будут такими, как раньше, — написала Николл. — Она не могла понять, как Гарри, любивший свою военную карьеру и преданный долгу, мог так измениться. Так грустно, что в ее возрасте он причинил ей невероятную боль».
По словам Николл, леди Энсон сказала ей, что королева якобы была «глубоко разочарована и оскорблена» после того, как Гарри и Меган решили покинуть Великобританию.
«Королева надеялась, что они приведут Арчи. Она была очень разочарована, что они этого не сделали, — сказала мне тогда леди Элизабет, — написала Николл. — Ей было больно, когда они покинули Британию, и из-за того, как внезапно они это сделали».
В качестве свадебного подарка королева подарила им коттедж «Фрогмор» на территории Виндзорского замка.
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