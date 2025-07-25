У оккупантов новый бронеавтомобиль: при чем тут Китай

На вооружении оккупантов все чаще стало появляться оружие, в создании которого ту или иную роль сыграл Китай. В этот раз речь идет о новеньком российском бронеавтомобиле «Хищник S», или «Хищник 4×4», от российской компании Blazar.

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Как сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, российский ВПК не может обойтись без импортных составляющих. Например, «Тигр» оснащался американским двигателем Cummins B-180 и B-215, а «Рысь» вообще была лицензионной копией итальянской Iveco LMV. Разумеется, производство этих бронеавтомобилей сейчас крайне затруднено в россии.

«В 2025-м году началась широкая реклама бронеавтомобиля „Хищник S“ от компании Blazar с базой в виде китайского автомобиля Poer King Kong. Можно долго говорить о топорном внешнем виде этого не имеющего аналогов в мире бронеавтомобиле и его функциональности, но то другое, важно то, что это не абсолютно новый, созданный с нуля на россии бронеавтомобиль. То есть Китай передает россии шасси пикапов GW Poer King Kong, на базе которого на россии делают новые, не имеющие аналогов в мире бронеавтомобили!» — говорит эксперт о том, что минусы бронеавтомобиля перевешиваются массовостью шасси, которое может поставлять Китай.

Заметим, что свое второе название — «Хищник 4×4», бронеавтомобиль получил за то, что он полноприводный, то есть все колеса являются ведущими и обеспечивают технике хорошую мобильность и проходимость. Общий вес броневика может достигать 16 тонн при 12 пассажирах при максимальной скорости до 100 км/ч и запасе ходе в 1000 км. Броня автомобиля позволяет защищать экипаж и десант от бронебойных пуль калибром 7,62 мм, мин и взрывчатки весом до 8 кг, а также от осколков 155-мм снарядов на расстоянии более 60 метров.

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В зависимости от назначения «Хищник S» можно использовать как пассажирский, грузовой, медицинский или средство связи.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Украине задержали двух граждан КНР, пытавшихся вывезти документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ «Нептун».

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