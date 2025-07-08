Китайское оружие будет воевать против Украины посредством КНДР: оккупанты тренируются стрелять из нового миномета

К четвертому лету полномасштабной войны оккупанты все сильнее зависят от поставок оружия из других стран, прежде всего КНДР. Причем в этот раз северокорейское оружие оказывается копией редчайшего китайского миномета — 140 мм миномета W76 (возможно, также Type 76).

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Telegram-каналы продолжают публиковать фото учений расчета 140-мм миномета из КНДР в вс рф. Судя по фото, речь идет о весьма нестандартном вооружении, «родителем» которого является китайский миномет.

Как пишут СМИ, северокорейский миномет называют М1982 и, вероятнее всего, он является копией китайского W76 или Type 76. Последний создавался во время обострения отношений между КНР и СССР с целью создать альтернативу 120-мм и 160-мм советским минометам — миномет должен был получиться легче и мобильнее М-160, однако мощнее ПМ-43.

Миномет получился весьма удачным — относительно быстро переводился из производного положения в боевое и обратно, скорострельность достигала 8 выстрелов в минуту. Боевая масса составляла 990 кг, а обычные осколочно-фугасные мины весили около 29 кг с максимальной дальностью стрельбы 9600 м. Советский 160 мм М160 весил 1300 кг в боевом положении, его скорострельность составляла 3−4 выстрела в минуту. Мины весили более 41 кг и имели максимальную дальность не более 8 км. Преимущества W76 над советским образцом вполне очевидны.

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Как сообщает Telegram-канал «Водограй», для ведения огня вне углов горизонтальной наводки миномет необходимо поднимать и разворачивать. Судя по имеющемуся опыту тренировки расчетов, для эффективной эксплуатации такого миномета с массой в 700 кг нужен расчет из шести человек, и те справляются с большим трудом. Также под эту плиту нужно постараться, чтоб выкопать обычную ямку.

При этом масса мин составляет 27 кг, из которых 4 кг приходятся на взрывчатку. Примечательно, что у него достаточно скромная максимальная дальность стрельбы — всего около 6,6 км на третьем заряде. Такая максимальная дальность меньше на 500 м максимальной дальности 120-мм советского миномета 2Б11 и его копий, в т. ч. украинских (МП-120 и «Молот»), болгарских и т. д. В итоге северокорейские конструкторы в погоне за упрощением конструкции потеряли все преимущества китайского W76. Пока М1982 слишком тяжел и не имеет преимуществ по дальности стрельбы по сравнению со 120-мм минометами. Также вероятны проблемы с точностью, что типично для северокорейских изделий.

А его преимущества довольно специфичны. Это в первую очередь артсистема нового калибра, использование которой открывает российским оккупантам еще один поток боеприпасов из ранее не задействованных арсеналов Северной Кореи. Кроме того, новые боеприпасы обладают относительно большей мощностью по сравнению с обычными 120-мм минами.

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Следовательно, выходит, что такое решение «минометного вопроса» сомнительно, однако у рф нет иного выхода, как полагаться на тех немногих союзников, которые есть.

В целом, как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рядах вс рф появляется все больше северокорейского вооружения, а также военных из Чучхе.

Фото: Telegram-канал «Водограй»

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