- 00:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 09.07 22:26 Тренд в интерьере — цвета тишины: какой из оттенков ваш любимый?
- 09.07 21:59 Великолепная рыба с кабачками: готовится быстро и очень просто
- 09.07 21:30 Дженнифер Гарнер покорила публику появлением с возлюбленным: бывший не слишком обрадовался
- 09.07 21:01 Эти ягоды подходят не всем: кому вредно есть виноград
- 09.07 20:34 Трудолюбивый, ответственный, добрый: около года родные ждали тело защитника из Хмельницкой области
- 09.07 20:08 Шоколадный брауни с вишнями: такой вкусный и полезный завтрак порадует вашу семью
- 09.07 19:55 СБУ устроила «шмон» на четырех таможнях: с чем это связано и что выяснилось
- 09.07 19:45 На передовой засветился новый украинский бронеавтомобиль: в чем его особенность
- 09.07 19:21 Этот день настал: украинский дизайнер оформил витрины известнейшего универмага Европы
- 09.07 19:20 Ведущие ІТ-компании объединились для создания AI-экосистемы: что решили на первой стратегической сессии
- 09.07 19:01 Близнецам — «Паж денариев» и финансовый поворот, Козерогам — «Король жезлов» и лидерство: Таро-прогноз на 10 июля
Китай охотится за технологией производства ракет «Нептун»: СБУ задержала шпиона во время передачи документов
В Киеве контрразведка СБУ задержала очередных шпионов — двух граждан Китайской Народной Республики, пытавшихся нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ «Нептун».
По данным спецслужбы, один из китайских шпионов — 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году он был отчислен за академическую неуспеваемость.
Второй — его отец, постоянно проживавший в КНР, но периодически наведывавшийся в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.
Согласно материалам дела, бывший китайский студент должен получить техническую документацию по производству украинских «Нептунов».
С этой целью он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны.
Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведактивности и задержала с поличным во время передачи ему тайных документов.
Затем был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР.
Во время обысков у обоих фигурантов изъяты телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.
Обоим гражданам КНР сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).
Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ракеты «Нептун» — это уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно «Нептуном» уничтожили флагман черноморского флота рф — ракетный крейсер «москва».
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Ровно СБУ задержала агента россии, которая собиралась взорвать популярную гостиницу.161
Читайте нас в Facebook
«Самый простой ягодный пирог в мире» от телеведущего Александра Попова: невероятно вкусный и «выглядит сказочно»