Китай охотится за технологией производства ракет «Нептун»: СБУ задержала шпиона во время передачи документов

В Киеве контрразведка СБУ задержала очередных шпионов — двух граждан Китайской Народной Республики, пытавшихся нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ «Нептун».

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По данным спецслужбы, один из китайских шпионов — 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году он был отчислен за академическую неуспеваемость.

Второй — его отец, постоянно проживавший в КНР, но периодически наведывавшийся в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

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Согласно материалам дела, бывший китайский студент должен получить техническую документацию по производству украинских «Нептунов».

С этой целью он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны.

Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведактивности и задержала с поличным во время передачи ему тайных документов.

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Затем был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР.

Во время обысков у обоих фигурантов изъяты телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.

Обоим гражданам КНР сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Ракеты «Нептун» — это уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно «Нептуном» уничтожили флагман черноморского флота рф — ракетный крейсер «москва».

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