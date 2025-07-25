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Украина

Уважаю мнение общества: Зеленский отреагировал на протесты относительно независимости НАБУ и САП

11:23 25 июля 2025
Зеленский признал поспешность принятия скандального закона о НАБУ и САП. Фото из тг-канала президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что уважает позицию граждан, вышедших на протесты с призывами сохранить независимость НАБУ и САП.

«Люди вправе сказать, что они думают. Мы адекватно услышали, отреагировали. Люди попросили перемен — мы отреагировали», — цитирует hromadske ответ Зеленского на вопросы масс-медиа.

Президент отметил, что был сосредоточен на вопросе войны с россией, поэтому не провел предварительное обсуждение закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов. Он признал: «Наверное, нужно было больше коммуникации».

По словам Зеленского, накануне — 24 июля — он уже подал новый законопроект по «усилению независимости антикоррупционных органов». Также президент опроверг информацию о якобы разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о подписанном законе: «У нас не было разговора. Все, что она мне якобы говорила, — это фейк».

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Напомним, что ранее в прессе появилось сообщение, что госпожа фон дер Ляен выражала серьезную обеспокоенность последствиями изменения законодательства по антикоррупционным органам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что парламент принял скандальный закон 22 июля, после чего его сразу подписал президент. Это стало причиной начала первых массовых уличных протестов против действий властей с начала широкомасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсетях

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