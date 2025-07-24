Украина протестует: в 17 городах прошли акции против закона, угрожающего независимости НАБУ и САП

Сопротивление общества попытке властей ограничить независимость антикоррупционных органов не утихает с 22 июля, когда в турборежиме был принят скандальный закон № 12414.

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На следующий день, 23 июля, в Украине прошли более масштабные, чем накануне, акции протеста против закона, по мнению участников, ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), подчиняя их Офису Генерального прокурора.

Лозунги протеста в Киеве 23 июля 2025 года. Фото facebook.com/MasiNayyem

Акции прошли, по меньшей мере, в 17 городах, среди которых Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Черновцы, Николаев, Житомир, Сумы, Ужгород, Винница, Запорожье и Ровно.

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На площади у театра им. И. Франко. Фото facebook.com/MasiNayyem

В Киеве у театра им. Ивана Франко собралось несколько тысяч человек. Протестующие скандировали «Вето на закон!», «Позор!», «Коррупция аплодирует стоя», «12414 — вето!», «Власть = измена», «Конец НАБУ — начало эпохи коррупции», «Мой страх — это зашитые уста», «Власть над НАБУ — свобода в цепях».

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Как написала в Facebook журналистка Ольга Мусафирова, люди стояли плотно, держа лозунги, написанные на картоне.

Во второй день протеста появились ведущие с мегафоном, которые зажигали протестующих на организованное скандирование от «Офис за-и-бав!» и «Вето!» до «Новый закон!», «Не молчите!»

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Как отмечает Ольга Мусафирова, в толпе звучали винтажные лозунги Оранжевого майдана: «Вместе нас много, нас не преодолеть!», «Одна, единственная, соборная Украина!», «Вместе и до конца!», «Бунтуй! Люби! Право не отдавай!».

Время от времени пели гимн Украины, держа руку у сердца. После «Украина — превыше всего!» звучало «Путин — хуйло!» — без цензуры, без страха.

На второй день протеста стало больше людей и во Львове возле памятника Шевченко, сообщает в Facebook Святослав Павлюк. Там протестовали более 1500 участников, акция продолжалась до комендантского часа.

Львов. 23 июля 2025 года. Фото из открытых источников

Самая масштабная акция с 2022 года, вызванная несогласием с решением власти по антикоррупционной системе, прошла 23 июля в Харькове.

Как и в других городах — Днепре, Житомире, Кропивницком и других — протестующие требовали ветирования закона № 12414, который был принят Верховной Радой 22 июля 263 голосами. Люди считают, что закон разрушает годы выстроенную антикоррупционную систему, противоречит евроинтеграционному курсу и создает риски для прозрачности власти.

За несколько часов до начала акций, которые второй день проходят вечером, президент Владимир Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил, что провел совещания с руководителями СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР и Генпрокуратуры.

Он пообещал внести альтернативный законопроект, который «обеспечит силу в системе правопорядка» и сохранит независимость антикоррупционных органов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что принятию Верховной Радой скандального закона № 12414 о ликвидации независимости антикоррупционной системы предшествовала атака СБУ на детективов НАБУ.

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