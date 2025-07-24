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Зеленский внес в парламент альтернативный законопроект по НАБУ
Как накануне и заявлял президент Украины Владимир Зеленский, в парламент был внесен новый законопроект относительно полномочий антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Это произошло вскоре после того, как Верховная Рада приняла, а Заленский подписал документ под номером 12414, а граждане, не согласные с разрушением институтов, вышли на уличные протесты.
Так, на сайте парламента зарегистрирован законопроект 13533, поданный президентом как безотлагательный.
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В НАБУ и САП заявили, что принимали участие в подготовке текста и призвали ВРУ «как можно быстрее принять инициативу за основу и в целом», что «позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура».
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Напомним, что голосование в парламенте за документ, значительно расширявший полномочия генпрокурора и, собственно, уничтожавший независимость антикоррупционных органов, был быстро принят парламентариями — «за» проголосовали 260+ нардепов.
Принятие документа вызвало множество вопросов у международных партнеров Украины. Ведь одно из условий развития евроинтеграционных процессов — независимые антикорупционные органы и борьба с коррупцией.
До этого в ОГ и СБУ заявляли об обысках у сотрудников НАБУ и о нескольких задержаниях. Так, мера пресечения была избрана одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, а действующему нардепу, от запрещенной ОПЗЖ, выехавшему из Украины, сообщили о подозрении в госизмене и влиянии на антикорупционное бюро.
Фото со страницы НАБУ в соцсетях35
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