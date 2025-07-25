Покупку и возврат билетов на ряд поездов «Укрзалізниці» нужно будет подтверждать в «Дії» (список)

Приложение «Дія», благодаря которому с недавнего времени можно поменять техпаспорт на автомобиль, будет задействовано в тестовой программе «Укрзалізниці».

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Так, в «УЗ» сообщают, что во избежание злоупотреблений во время приобретения железнодорожных билетов на популярные направления, вводят верификацию пассажиров через «Дію.Підпис».

«С 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — отметили в «Укрзалізниці» и перечислили эти поезда:

№ 105/106 Одесса — Киев;

№ 91/92 Львов — Киев;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 12 Львов — Одесса;

№ 27/28 Киев — Чоп.

В компании добавили, что хотя покупка билетов на эти рейсы через кассы будет недоступна, новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис «Укрзалізниці» и через Армия+.

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Напомним, что весной этого года в «УЗ» произошел масштабный технический сбой, блокировавший, в частности, онлайн-систему продажи билетов.

Фото со страницы «УЗ» в соцсетях

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