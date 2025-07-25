Гетманцев продвигает Максима Либанова на главу Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, — аналитик Щербина

Даниил Гетманцев пытается поставить во главе НКЦБФР Максима Либанова, которого ранее обвиняли в коррупционных действиях. Об этом сообщает аналитик Валерий Щербина в своем блоге на сайте «Комментарии».

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«После монополизации таких ключевых органов, как налоговая и таможня, по моей информации, Даниил Гетманцев пытается поставить своего человека во главе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По сообщению источников, речь идет о Максиме Либанове, действующем члене НКЦБФР, которого ранее, как пишут „Комментарии“, обвиняли в незаконном обогащении и недекларировании дополнительных доходов. Именно из-за Либанова Гетманцев пытается получить еще одного лояльного человека на должности для курирования схемы», — написал Щербина.

В частности, Щербина в своем блоге отметил, что по подсчетам аналитиков, уровень жизни члена НКЦБФР Либанова не соответствует его доходам, а имущество оформлено на родителей.

«В 2017 году он приобрел солнечную электростанцию за $ 25 000, однако заработная плата на то время составляла 15 тысяч гривен. Электростанция является объектом коммерческой деятельности. Отсутствие информации о прибыли от этого актива может указывать на сокрытие доходов», — сообщил аналитик.

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Щербина напомнил, как бизнес-сообщество в СМИ обвиняло Гетманцева в ряде действий, которые называли вредными для экономики и бизнеса.

Подтверждением попыток эксперт считает медийную атаку на действующее руководство Комиссии, что, по его мнению, особенно заметно в последнем интервью (изданию delo.ua — Авт.).

«Подобные публичные нападки со стороны главы профильного комитета являются частью стратегии по дискредитации текущего руководства и создания почвы для назначения лояльной фигуры», — считает Щербина.

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По его словам, на рынке он известен как человек, который продвигает компании, которые ему «нравятся».

«Долгое время управляя департаментами, которые занимаются выпусками и корпоративным управлением, он выстроил систему, которая позволяла одним работать спокойно, а другим просто покидать фондовый рынок… Отблагодарил, документы полетели. Нет, начинается постоянный процесс запроса дополнительных бумаг, придирок к каждой запятой», — отметил представитель рынка", — утверждает аналитик.

Назначение своего человека на очередную должность, считает Щербина, Гетманцевым, создаст «зеленый коридор» для неконтролируемых финансовых потоков, что будет иметь катастрофические последствия для экономики Украины.

«Это не только подрывает доверие инвесторов, но и создает благоприятную среду для организованной преступности и отмывания средств», — написал Щербина.

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Ранее сообщалось, что на фоне заявлений о «прозрачности», «борьбе с тенью» и «эффективности» нардеп Даниил Гетманцев не считает необходимым соблюдать Закон Украины «О доступе к публичной информации».

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