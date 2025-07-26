Как не потерять пенсионную выплату: кому это грозит и что нужно делать

В то время как некоторые украинцы могут получить в августе до 3100 гривен доплаты к своей пенсии, другие эти выплаты могут потерять. Речь идет о пенсионерах, которые временно проживают за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях.

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Как избежать этого, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины и напоминает, что ежегодно до 31 декабря такие получатели пенсии должны пройти физическую идентификацию.

Что такое физическая идентификация?

Физическая идентификация — это процедура установления идентификационных данных на основании проверенных документов. Ее до 31 декабря каждого календарного года должны пройти пенсионеры и получатели страховых выплат, которые:

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проживают на временно оккупированных территориях;

временно находятся вне Украины.

Как пройти физическую идентификацию?

Пройти идентификацию можно одним из способов:

Онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Можно авторизоваться в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого используйте квалифицированную электронную подпись «Дія.Підпис» («Дія ID»), созданную в приложении «Дія».

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С помощью видеоконференцсвязи.

В определенные дату и время (по предварительно поданному заявлению получателя) можно пройти идентификацию во время сеанса видеоконференцсвязи с работником Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы. Видеоконференция проводится по определенным правилам с гарантиями безопасности личных данных.

Подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, заполнив соответствующий электронный бланк (подробнее по ссылке https://tinyurl.com/mr2pz2ea), или через контакт-центр Пенсионного фонда Украины, позвонив по номерам: 0 800 503 753, (044) 281−08−70, (044) 281−08−71.

Через зарубежные дипломатические учреждения Украины

Получатель выплаты, временно проживающий за границей, может обратиться в посольство или консульство Украины, выдающие документ о подтверждении пребывания лица в живых.

Такое подтверждение следует прислать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью вместе с заявлением о продлении выплат, написанным в произвольной форме.

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Указанные документы можно подать в электронном виде — через веб-портал Пенсионного фонда Украины, добавив скан-копии документов и подписав обращение квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Важно помнить — никакой российской пенсии.

Еще одно из условий — сообщение о неполучении выплат от рф. Так, лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или выехавшим на подконтрольную Украине территорию с них, выплата пенсий / страховых выплат производится при условии неполучения таких выплат от рф.

Сообщить в Пенсионный фонд Украины о факте неполучения пенсий и/или страховых выплат от РФ можно одним из способов:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (в рубрике «Дистанционное информирование», авторизовавшись с помощью КЭП или с наложением «Дія. Підпис»);

при проведении видеоидентификации;

лично подав заявление в любой сервисный центр Фонда.

лично в сервисном центре или в банковском учреждении.

Если пенсионер/получатель страховой выплаты, который должен пройти идентификацию, может обратиться на подконтрольной территории в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в уполномоченный банк, через который получает выплату, он может на приеме предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или др.).

Тем временем больше половины украинских пенсионеров получают пенсию, которая ниже реального прожиточного минимума.

Фото: pixabay

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