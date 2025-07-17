Больше половины пенсионеров получают пенсию меньше реального прожиточного минимума: в ПФУ сообщили о росте выплат

Пока украинские судьи получают максимальную пенсию в 390 тысяч гривен, остальные пенсионеры вынуждены довольствоваться куда более скромными суммами. Так, чуть больше половины из получателей пенсионных выплат в Украине получают выплаты меньше реального прожиточного минимума.

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Так, по данным Пенсионного фонда Украины всего пенсию получают 10,3 млн украинцев, средняя пенсия которых равна на 1 июля 6410 гривен. Из этого числа 2,8 млн человек продолжают работать, а их средняя выплата немного выше — 6974 гривны.

По данным ПФУ, пенсионные выплаты составляют:

до 3000 гривен — у 3,71% пенсионеров;

от 3001 до 4000 гривен — у 31,95%;

от 4001 до 5000 гривен — 20,48%;

от 5001 до 10 000 гривен — 29,05%;

свыше 10 000 гривен — у 14,81%.

При этом в Пенсионном фонде отметили, что количество получателей пенсии в размере до 3000 гривен к 1 июля 2025 года упало с 26,14% всех получателей 1 июля 2024-го до всего 3,71% в июле текущего года. При этом по остальным категориям число пенсионеров напротив, растет — сильнее всего в группе с выплатой от 3001 до 4000 гривен, с 17,32% до 31,95%.

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Вместе с тем, как сообщает народный депутат Украины Даниил Гетманцев на своей странице в соцсети Facebook, больше половины украинских пенсионеров получают пенсию ниже реального прожиточного минимума. Так, по его словам выплату ниже 5000 гривен получают 56,2% пенсионеров, при том что по данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для этой категории лиц в ценах февраля 2025 года составлял 6 685,5 грн., а в июне около 7 тыс. грн.

«То есть средняя пенсия сейчас равна около 92% текущего фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, что вносит подавляющую часть пенсионеров за черту бедности», — резюмировал Даниил Гетманцев.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ликвидаторы Чернобыльской аварии с инвалидностью должны получать пенсию не менее 14 тысяч гривен.

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