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Фитофтороз атакует: как спасти томаты в июле от грибковой угрозы

12:59 26 июля 2025
Как спасти урожай томатов от фитофтороза в июле

В июле украинские огородники массово обрабатывают томаты от фитофтороза — опасного грибкового заболевания, способного уничтожить до 70% урожая всего за несколько дней.

Первые признаки болезни — влажные темно-коричневые пятна на листьях и стеблях, а также белый налет на нижней стороне листа. Самое страшное — поражение плодов, которые покрываются бурыми пятнами и быстро гниют.

Фитофтороз активно распространяется при влажной погоде, особенно после прохладных ночей. Поэтому профилактика — ключ к сохранению урожая.

Для профилактики фитофторы издания «Школа жизни» советует применить народные средства. В качестве таковых используют чесночный настой, йод, перекись водорода, а наиболее эффективным считается молочная сыворотка.

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Рецепт: 1 л простокваши + 10 л воды + 2 капли йода — опрыскивать кусты раз в неделю.

Если сыворотка вам недоступна, то можно приобрести биопрепараты в магазинах. На ранних стадиях помогают Триходермин и Фитоспорин — экологические средства, подавляющие развитие грибка.

Если болезнь уже охватила растение, следует применять системные фунгициды — например, бордоскую жидкость, медный купорос или Оксихом. Обработку повторяют через 20 дней, меняя препарат во избежание привыкания грибка.

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Агрономы советуют поливать помидоры только под корень, избегать загущенных посадок и регулярно осматривать растения. В борьбе с фитофторой важна не только химия, но и внимание и своевременные действия.

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как правильно приготовить чесночный настой, который и вредителей отгонит, и растения подкормят.

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