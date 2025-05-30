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И вредителей прогонит, и растения подкормит: готовим правильно чесночный настой для огорода

14:54 30 мая 2025
Чеснок помогает бороться с вредителями на огороде. Фото Pixabay

Огородники, кроме магазинных средств, при работе на даче используют и другие средства для подкормки растений и борьбы с вредителями. К примеру, чеснок в сочетании с пермагнанатом калия помогает бороться с фитофторой на томатах.

Отпугивать вредителей может как чеснок, взорванный на участке, так и чесночный настой. Как пишет uapress.kyiv.ua, есть несколько рецептов, предназначенных для разных задач.

Так, для приготовления настоя для борьбы с вредителями, живущими в почве, три зубчика чеснока измельчают и заливают водой. Перед применением средство немного подогревают.

Если головку чеснока залить литром воды и настаивать неделю, то средство подойдет для обработки культур. 3−4 ложки настоя разводят в ведре воды и опрыскивают растения.

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Кстати, схожий по приготовлению настой может и улучшить структуру почвы. Для него 500 мл воды смешивают с измельченной головкой чеснока и настаивают неделю. Затем ложку концентрата разводят в двух литрах воды. Также таким чесночным настоям можно поливать растения — под корень или по листу.

Следует отметить, что настой на шелухе чеснока и лука используют для борьбы с тлей, медяницей и плодовыми клещами.

Фото Pixabay

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