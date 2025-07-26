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- 26.07 21:31 Почва в горшке твердая, как камень: этот простой трюк спасет ваше растение
Почва в горшке твердая, как камень: этот простой трюк спасет ваше растение
Комнатные растения нуждаются в регулярном поливе и подкормке. Но бывает, что растение вы поливаете, а оно увядает. Или почва в цветочном горшке настолько твердая, что трескается. Это особенно касается грунтовых смесей с высоким содержанием торфа, который, высыхая, теряет способность поглощать воду. Вместо того чтобы удерживать влагу, он начинает ее отталкивать. На поверхности образуется сухая, плотная корка, препятствующая попаданию воды к корням. Несмотря на полив, растение не получает влаги, поскольку почва больше не выполняет свою функцию. Это распространенная проблема, и это не значит, что нужно немедленно пересаживать растение. Иногда достаточно одного простого трюка, чтобы восстановить здоровые условия для его жизни, пишет издание Zielonyo Grodek.
Распространенная причина — возраст почвы. С течением времени она теряет структуру, частицы уплотняются и ограничивают поток воздуха. Это происходит даже тогда, когда почва кажется влажной. Сухой воздух в доме и чрезмерный поверхностный полив, который увлажняет только верхний слой, также способствуют ухудшению состояния почвы. Если почва регулярно не разрыхляется, она со временем затвердевает и становится непроницаемой для воды и воздуха.
Когда почва становится твердой, как камень, наилучшим решением является замачивание горшка снизу. Просто поместите его в миску с водой примерно на 30−60 минут, пока вода не достигнет середины горшка. Почва начнет поглощать влагу через отверстия в дне и будет постепенно размягчаться. Это позволит воде достичь корневого кома, и почва восстановит свою проницаемость. После такой обработки корни снова смогут дышать и поглощать воду.
Если почва все еще уплотнена после замачивания, следует ее немного подкорректировать. Помогут простые шаги. Распушите верхний слой грунта — используйте деревянную палочку или вилку, осторожно, чтобы не повредить корни. Удалите сухой верхний слой и заполните его свежей рыхлой почвой с компостом или перлитом.
Поддерживайте более высокую влажность вокруг растения — хорошо подойдет блюдце, наполненное влажным керамзитом, емкость с водой рядом с горшком или небольшой увлажнитель воздуха.
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