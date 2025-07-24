Можно потерять: почему не стоит опрыскивать фикусы водой

Многие любители комнатных растений опрыскивают свои фикусы водой, надеясь получить пышные блестящие листья. В конце концов, это же тропическое растение, поэтому влага должна быть полезна для него, не правда ли? Не обязательно. В случае с фикусом, который можно подкармливать кофейной гущей, опрыскивание может принести больше вреда, чем пользы.

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Фикус происходит из Юго-Восточной Азии и произрастает там во влажных теплых лесах. Однако в помещении его потребности несколько отличаются от потребностей в природе. Он имеет толстые восковые листья, которые не поглощают воду извне, а удерживают ее на поверхности. Результат? Опрыскивание часто приводит к появлению неприглядных полос, белых пятен (если вода жесткая) и даже началу грибковых заболеваний, если листья остаются влажными в течение длительного времени, а вентиляция плохая, пишет Zielony Ogrodek.

Вместо опрыскивания листьев лучше поддерживать влажность во всей комнате. Фикусы оценят такие вещи, как размещение горшка на тарелке с влажными камешками или керамзитом, использование увлажнителя воздуха, осторожное протирание листьев влажной тряпкой.

Во время протирания очищайте только верхнюю сторону листьев — именно здесь больше накапливается пыль, из-за которой листья теряют блеск. Лучше не трогать нижнюю сторону, поскольку это может легко повредить нежные структуры, отвечающие за дыхание растения.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что делать, когда у фикуса опадают листья.

Фото Pixabay

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