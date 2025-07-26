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Что нужно знать, покупая одежду с витрины: некоторые нюансы вас удивят
Как-то одна моя знакомая купила платье с витрины. Это было платье ее мечты — лавандового оттенка, с юбкой-клеш и рукавами-фонариками. А главное — стоило не заоблачно. Покупку делала она вечером — практически перед закрытием магазина. А утром обнаружила, что спереди платье одного цвета, а сзади — другого. Объяснялось все просто: спереди оно… выцвело на солнце. Вернуть в магазин платье оказалось непросто, ведь покупала она его в городе, где была проездом.
Покупать одежду с витрины магазина, куда обычно выставляются самые трендовые модели, рискованно по нескольким причинам: одежда может быть повреждена булавками, которые используются для фиксации на манекене, а также подвергаться воздействию пыли и солнечного света. Загрязнения вы можете сразут не заметить из-за специфического освещения в магазинах.
Длительное нахождение на солнце может привести к тому, что витринные вещи выцветают. Если вы все же решили купить одежду с витрины, внимательно осмотрите ее на наличие дефектов. Совершайте покупку при дневном свете, тогда вы сможете обнаружить недочеты сразу.
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Фото из альбома Ольги Сметанской274
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