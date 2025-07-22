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Новый тренд в использовании свечей: многим он точно понравится
Ужин при свечах под звездным небом — новый тренд, который становится все более популярным. Лето и ранняя осень — идеальное время для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Такой ужин можно организовать в летней беседке у дома или в саду. Постелите на стол льняную дорожку, используйте цветные бокалы, а свечи могут быть, например, в форме цветов - роз или лилий.
Атмосфера будет волшебной — вы это почувствуете. Ужин при свечах под звездным небом достоин кисти художника и рифм поэта.
Пение сверчков в саду станет прекрасным «музыкальным» сопровождением. И не важно, сколько вам лет — двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят… Важно, чтобы рядом был человек, который оценит вашу идею, и вы сможете наслаждаться моментом вместе.
Ужин должен быть легким: салатик, тосты, лимонад, вино… На десерт — фрукты, ягоды, панна-котта или мороженое. Прекрасная идея и чаепитие при свечах с ягодным пирогом.
Цените моменты жизни — они неповторимы. Учите этому своих детей. Когда они вырастут, будут вам безмерно благодарны.
Напомним рецепт манговой панна-котты как раз к такому случаю.
Фото из альбома Ольги Сметанской86
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