Золотое правило голливудских звезд в покупке одежды: все дело в доверии

Выбрать одежду всегда непросто. Но есть лайфхак, который давно используют голливудские звезды. Если наряд, в котором вы пришли в магазин, вам идет больше, чем новый, то не стоит тратить деньги. И, напротив, если новое платье или костюм вас делает красивее, стройнее, стильней, чем тот, что на вас, это веская причина подумать над приобретением обновки.

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Этот подход основан на доверии своему мнению. Не стоит привлекать в консультанты знакомых, друзей и родственников. Ведь они будут смотреть на наряд через призму своих представлений о моде, стиле и других критериях.

Очень важно не делать спонтанных покупок. Именно такие покупки зачастую способствуют тому, что в шкафу много вещей, а надеть на самом деле нечего. Планируя покупку, подумайте, куда эту вещь будете надевать и с чем сочетать. Этот подход поможет вам сэкономить деньги и выглядеть всегда стильно.

Возможно, у вас есть и свои секреты покупок. Тогда добавьте к ним голливудский лайфхак, он поможет вам сделать правильный выбор.

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Напомним о секретах выбора кошелька в Японии, возможно, знание этих нюансов поможет привлечь финансовую удачу.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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