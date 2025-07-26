Военное положение, расширение боевых действий и эвакуация: вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей не утихает

Уже несколько дней ведутся ожесточенные бои на границе Таиланда и Камбоджи. Столкновения сопровождаются применением боевой авиации, артиллерии и ракетных систем.

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За три дня противостояния в Таиланде погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе шесть военнослужащих, еще более 60 получили ранения. Таиланд ввел военное положение в восьми районах провинций Чантабури и Трат, расположенных вдоль границы с Камбоджей и эвакуировал оттуда мирных жителей. Об этом сообщает катарская телекомпания Al Jazeera.

Камбоджа сообщила о 13 погибших, включая пятерых солдат, и ранении еще 70 человек.

Тайская армия заявила, что камбоджийские силы «проводили непрерывные бомбардировки» с использованием тяжелого вооружения, полевой артиллерии и ракет и посоветовала гражданскому населению избегать зон конфликта.

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Министерство обороны Камбоджи подтвердило обстрелы и заявило, что контролирует месторасположение двух спорных храмов и еще одной территории. Сообщается, что 40 рабочих оказались в ловушке в храме Преах Вихеар, одном из очагов конфликта.

Таиланд выдвинул Камбодже прекращение боевых действий в качестве предварительного условия для начала мирных переговоров.

Также правительство Таиланда отвергло посреднические усилия третьих стран, в частности США, Китая и Малайзии, и настаивает на урегулировании конфликта путем двусторонних переговоров.

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Бангкок хочет вести напрямую переговоры с официальным Пномпенем.

Следует отметить, что значительная часть нынешнего спора на границе стран вытекает из карт, составленных на основе различных интерпретаций франко-сиамских договоров начала 20 века. Одной из ключевых точек напряжения снова стал район храмового комплекса Преах Вихеар и близлежащие земли. Еще в 1962 году Международный суд ООН принял решение в пользу Камбоджи, однако политические силы Таиланда с этим не согласились.

Храм Преах Вихеар – предмет длительных споров между Камбоджей и Таиландом

На фоне обострения в регионе аналитики предупреждают о потенциальных рисках стабильности в Юго-Восточной Азии, ведь конфликт происходит на фоне сложной экономической ситуации в регионе.

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Пока Индонезия, Вьетнам и Филиппины заключили новые торговые соглашения с администрацией Дональда Трампа, экспортно-ориентированный Таиланд до сих пор не смог договориться с США.

Как сообщали «ФАКТЫ», в апреле между Индией и Пакистаном разгорелся конфликт, едва не приведший к ядерной войне.

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