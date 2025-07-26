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Военное положение, расширение боевых действий и эвакуация: вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей не утихает
Уже несколько дней ведутся ожесточенные бои на границе Таиланда и Камбоджи. Столкновения сопровождаются применением боевой авиации, артиллерии и ракетных систем.
За три дня противостояния в Таиланде погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе шесть военнослужащих, еще более 60 получили ранения. Таиланд ввел военное положение в восьми районах провинций Чантабури и Трат, расположенных вдоль границы с Камбоджей и эвакуировал оттуда мирных жителей. Об этом сообщает катарская телекомпания Al Jazeera.
Камбоджа сообщила о 13 погибших, включая пятерых солдат, и ранении еще 70 человек.
Тайская армия заявила, что камбоджийские силы «проводили непрерывные бомбардировки» с использованием тяжелого вооружения, полевой артиллерии и ракет и посоветовала гражданскому населению избегать зон конфликта.
Министерство обороны Камбоджи подтвердило обстрелы и заявило, что контролирует месторасположение двух спорных храмов и еще одной территории. Сообщается, что 40 рабочих оказались в ловушке в храме Преах Вихеар, одном из очагов конфликта.
Таиланд выдвинул Камбодже прекращение боевых действий в качестве предварительного условия для начала мирных переговоров.
Также правительство Таиланда отвергло посреднические усилия третьих стран, в частности США, Китая и Малайзии, и настаивает на урегулировании конфликта путем двусторонних переговоров.
Бангкок хочет вести напрямую переговоры с официальным Пномпенем.
Следует отметить, что значительная часть нынешнего спора на границе стран вытекает из карт, составленных на основе различных интерпретаций франко-сиамских договоров начала 20 века. Одной из ключевых точек напряжения снова стал район храмового комплекса Преах Вихеар и близлежащие земли. Еще в 1962 году Международный суд ООН принял решение в пользу Камбоджи, однако политические силы Таиланда с этим не согласились.
На фоне обострения в регионе аналитики предупреждают о потенциальных рисках стабильности в Юго-Восточной Азии, ведь конфликт происходит на фоне сложной экономической ситуации в регионе.
Пока Индонезия, Вьетнам и Филиппины заключили новые торговые соглашения с администрацией Дональда Трампа, экспортно-ориентированный Таиланд до сих пор не смог договориться с США.
Как сообщали «ФАКТЫ», в апреле между Индией и Пакистаном разгорелся конфликт, едва не приведший к ядерной войне.128
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