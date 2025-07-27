Зибров, Козловский и Никитюк в седле: известный блогер устроила ковбойский праздник за 3 миллиона гривен

Блогер и инфлюэнсер Candy Superstar шокировала гостей своей вечеринкой в стиле Дикого Запада. Ковбои на настоящих лошадях, парк развлечений, родео, тир с настоящим оружием, салфетки, пошитые на заказ. А еще — ведущая Леся Никитюк, которая недавно сталая мамой.

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«Я забыла о своем дне рождения. Была так погружена в работу, что вообще не планировала праздновать, — рассказала Candy Superstar. — А потом думаю: стоп. Я ведь всегда мечтала о громком, безумном, эффектном празднике. Ну и чего ждать? Я хочу жить сейчас. Мы жили в селе, и денег на праздники не было. Никаких шариков, гостей или тортов. Просто цветы — и все. Но во мне с тех пор жила мечта: когда-нибудь я буду жить ярко. И я сдержала слово перед той маленькой девочкой, которой была».

Локацию празднования сооружали двое суток. Все — от салфеток до тиров — было выверено до деталей. Именинница не хотела банального банкета.

«Я обожаю культуру разных стран. Америка — это о свободе, стиле, масштабе. Мне хотелось чего-то сильного, с характером. И ковбойская тема — это была прямо точная стрела», — объяснила она.

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Гостей встречали актеры в образах ковбоев на живых конях. Далее — тир, родео-бык, другие аттракционы и полностью построенный городок в стиле вестерна. Самый громкий момент вечера — появление ведущей. И это была не кто-нибудь, а Леся Никитюк. Затем на сцену вышел Павел Зибров с легендарной песней «День рождения».

Но главным подарком вечера стало выступление Виталия Козловского. Вместе с Candy он исполнил «Пинаколаду» на сцене, а во время задувания свечей спел «Happy Birthday».

Вечеринка обошлась в сумасшедшие 3 миллиона гривен.

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Подарков, добавила блогер, было столько, что не поместились в авто. Среди самых ярких — очки Cartier Clash за 70 тысяч гривен от ученицы, ставшей подругой, песня от блогеров-миллионников Димы Варварука и Иры Пистрюги, десятки духов.

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