В ночь на 26 июля в Краснодарском крае россии, откуда ежедневно запускают ударные дроны по Украине, был уничтожен самолет Су-27УБ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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«В ночь с 25 на 26 июля на аэродроме „армавир“ краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ Су-27УБ» , — говорится в сообщении.

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.

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«Аэродром «армавир» и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища.

«Сопротивление кремлевскому режиму внутри россии — растет», — отметили разведки.

Су-27 — это советский сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Самолет создан для завоевания превосходства в воздухе. Россияне также применяют его для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

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Су-27 способен нести тактические ядерные боеголовки. Его модификации находятся на вооружении в странах СНГ, а также в Индии, Китае и других государствах.

По состоянию на 2019 г. самолеты серии Су-27/30 занимали третье место в мире по численности среди боевых самолетов и были самыми распространенными среди всех российских боевых самолетов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину вражеская армия потеряла 421 самолет.

Как сообщали «ФАКТЫ», в мае этого года украинские дроны атаковали несколько предприятий, работающих на российскую оборонку и два военных аэродрома — аэродром «Шайковка» в Калужской области, где базируются Ту-22м3. А также авиабазу «Кубинка» в московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

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