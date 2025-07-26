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В россии уничтожен самолет Су-27УБ, — ГУР
В ночь на 26 июля в Краснодарском крае россии, откуда ежедневно запускают ударные дроны по Украине, был уничтожен самолет Су-27УБ.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
«В ночь с 25 на 26 июля на аэродроме „армавир“ краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ Су-27УБ» , — говорится в сообщении.
По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.
«Аэродром «армавир» и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища.
«Сопротивление кремлевскому режиму внутри россии — растет», — отметили разведки.
Су-27 — это советский сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Самолет создан для завоевания превосходства в воздухе. Россияне также применяют его для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.
Су-27 способен нести тактические ядерные боеголовки. Его модификации находятся на вооружении в странах СНГ, а также в Индии, Китае и других государствах.
По состоянию на 2019 г. самолеты серии Су-27/30 занимали третье место в мире по численности среди боевых самолетов и были самыми распространенными среди всех российских боевых самолетов.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину вражеская армия потеряла 421 самолет.
Как сообщали «ФАКТЫ», в мае этого года украинские дроны атаковали несколько предприятий, работающих на российскую оборонку и два военных аэродрома — аэродром «Шайковка» в Калужской области, где базируются Ту-22м3. А также авиабазу «Кубинка» в московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.60
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